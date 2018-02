Banca Europeana de Investitii evita proiectul autostrazii Comarnic-Brasov, din cauza reputatiei Romaniei: Sa incepem cu ceva mai gestionabil

"Vom continua sa colaboram, sa lucram cu ministerul pe care il conduce, dar si cu Ministerul Transporturilor, cu toata capacitatea pe care o avem pentru a sprijini proiectul autostrazii Comarnic-Brasov. Am indicat clar ca, din orice pozitie ne-am regasi.Vreau sa adaug faptul ca acesta este un proiect mare si complex.sa ai un PPP (Parteneriat Public-Privat, n.r.)., mai usor din perspectiva pregatirii proiectului si in felul acesta sa putem construi aceasta reputatie, ca un loc unde se poate investi in siguranta prin parteneriate public-private", a spus McDowell.La randul sau, referitor la acelasi subiect, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca Romania nu are probleme in a finanta proiecte, ci in modul in care deruleaza programele finantate."Discutiile pe acest proiect (autostrada Comarnic-Brasov, n.r.) au fost demarate anul trecut. Romania nu a avut o problema in a finanta sau a gasi finantare pentru un proiect sau altul.Din acest motiv am avut, de-a lungul timpului, multe exemple de prelungiri de acorduri de imprumut, pentru ca pe fond documentele si chiar proiectele nu erau gata in timpul planificat. Asa ca nu este problema de finantare pentru Comarnic-Brasov sau alte proiecte din Romania.Vom vedea exact care este situatia din discutiile cu Ministerul Transporturilor. Sunt discutii inaintate, dupa cum stiti, cu Banca Mondiala pe aceasta sectiune. Repet: nu problema de finantare ne creeaza astazi probleme", a sustinut Teodorovici.Recent, Ministerul Transporturilor a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca termenele de referinta privind impactul social si de mediu pentru proiectul Autostrazii Ploiesti - Brasov, din care face parte si tronsonul Comarnic - Brasov, au fost evaluate in cadrul unei prime dezbateri publice.Lungimea totala a autostrazii este de 110 kilometri, iar costurile sunt estimate la 1,565 miliarde de euro.Proiectul de autostrada Ploiesti - Brasov este compus din doua sectoare cu caracteristici de proiectare si constructie radical diferite: sectorul Ploiesti - Comarnic (sector de campie si deal) respectiv Comarnic - Brasov (sector de deal si munte).