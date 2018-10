Investitiile globale in infrastructura vor exploda in 2018

WSJ:

In primele trei trimestre ale acestui an, firmele de private-equity au strans impreuna 68,2 miliarde de dolari pentru investitii in infrastructura, in crestere cu 18% comparativ cu perioada similara din 2017 si deja depaseste recordul de 66,2 miliarde de dolari consemnate pe intreaga perioada a anului 2016, arata datele furnizate de firma de consultanta Preqin.In fruntea clasamentului se afla fondurile KKR & Co., Stonepeak Infrastructure Partners si I Squared Capital, care au strans fiecare aproximativ sapte miliarde de dolari pentru investitii in infrastructura in acest an.Investitorii institutionali, cum sunt fondurile de pensii, au inceput deja sa aloce mai multi bani pentru infrastructura, atrasi de reputatia acestor investitii care ofera randamente stabile. Acest lucru este cu atat mai atractiv cu cat dobanzile de referinta sunt la minime istorice, iar pretul actiunilor se apropie de maxime istorice.Analistii avertizeaza ca exista riscul ca fondurile care investesc in infrastructura sa se chinuie sa gaseasca proiecte in care sa isi investeasca banii. Insa, oficialii din industria de private - equity sustin ca progresele tehnologice din telecomunicatii si energie, precum si nevoile statelor de a-si moderniza caile ferate si alte retele de transport creeaza suficienta cerere pentru capitalul lor.SUA sunt cea mai mare piata pentru active din domeniul infrastructurii energetice, care in mare parte nu sunt detinute de guvern. Tehnologia fracturarii hidraulice care a facut din SUA un exportator net de gaze naturale si inmultirea proiectelor din domeniul energiilor regenerabile au creat noi oportunitati de investitii. In plus, revolutia digitala a atras atentia asupra activelor de telecomunicatii din SUA, precum turnurile de telefonie mobila si centrele de date.Fonduri precum cele gestionate de Stonepeak si Blackstone sustin ca este posibil sa se concentreze mai mult pe energie si telecomunicatii decat pe activele de transport, care in mare parte intra in categoria activelor publice. Privatizarea activelor publice in SUA este o operatiune dificila, pentru ca exista surse alternative de finantare mai ieftine si, in plus, exista si provocari in negocierile cu mediul politic local.In schimb, guvernele din afara SUA sunt mai deschise la capitalul privat, ceea ce ofera unor fonduri precum GIP, Brookfield si KKR oportunitatea de a participa la privatizarile de active. De exemplu, GIP a cumparat trei aeroporturi din marea Britanie si le-a transformat terminalele in shopping mall-uri. Multe din marile tranzactii de peste hotare in sectorul transporturilor implica active care nu sunt detinute de guvern. In luna aprilie, GIP a cumparat societatea Italo, al doilea mare operator de trenuri de mare viteza din Italia, cu 1,98 miliarde de euro.