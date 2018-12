Investitorii straini sunt dezamagiti de discursul care incearca sa sugereze ca "strainii" doresc sa faca rau Romaniei

"Rolul in economie al companiilor romanesti cu capital strain este o tema care revine din ce in ce mai des in prim planul discursurilor publice si politice. Membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) sunt dezamagiti de acest discurs care incearca sa sugereze ca" strainii "doresc sa faca rau Romaniei, si care antagonizeaza companiile mari cu cele mici, cele romanesti cu cele straine sau mediul privat cu cel public. O tara cu o societate dezbinata nu este o tara mai usor de condus, ci pur si simplu este o tara mai saraca", se arata in document.Conform comunicatului, companiile straine din Romania angajeaza aproximativ 1,3 milioane de oameni, un sfert din forta totala de munca a tarii, produc aproape jumatate din cifra de afaceri a Romaniei si mai mult de jumatate din exporturi.Aceste companii au o contributie insemnata la veniturile statului roman prin impozite pe venit, pe profit, contributii sociale, TVA, accize si alte taxe speciale sau locale."Desi aceste informatii sunt publice, reprosurile complet nefondate in tonalitati cu intensitate diferita ating aceeasi tema, profiturile. Daca firmele straine au profituri mici, li se reproseaza ca nu performeaza la nivelul asteptarilor. Daca au profituri mari, sunt acuzate ca le fac in detrimentul angajatilor si atunci reprosul este ca ofera salarii foarte mici. Dar sunt si multe alte voci care acuza aceleasi companii ca ofera salarii prea mari absorbind toata forta de munca in detrimentul celor locale", se spune in comunicat.FIC mentioneaza ca a cerut in repetate randuri institutiilor statului sa puna in mod transparent, la dispozitia opiniei publice, datele privind toate taxele platite de companiile de stat si private din Romania si analiza in urma careia au aparut aceste semne de intrebare pe care politicienii le ridica din cand in cand."Acest tip de discurs ajunge sa devina politica publica materializata in decizii care se iau pripit si fara consultare. Cel mai recent exemplu este aceasta ultima Ordonanta de Urgenta, care urmeaza sa modifice peste 40 de acte normative (legi, OUG, HG) in ultima sedinta de Guvern a anului. Hazardul acestor masuri, modificari de legi organice, prorogari de termene, derogari, sistarea platii unor drepturi banesti, introducerea de noi taxe, infiintarea de noi scheme de ajutor si crearea unor fonduri cu destinatie incerta, va avea un impact profund in multe sectoare economice si va pune la incercare rabdarea oamenilor de afaceri, dar si a populatiei.FIC doreste sa atraga atentia ca in ciuda rezilientei si adaptabilitatii celor mai multe companii si a solutiilor economice pe care ele le vor adopta, acestea nu pot sa raspunda asteptarilor unor decizii arbitrare luate fara transparenta si fara nicio consultare. FIC considera ca aceasta Ordonanta de Urgenta nu trebuie promovata mai departe si de aceea continuam sa ne exprimam deplina disponibilitate pentru un dialog pe aceasta tema pentru a pune capat discursului politic coroziv care face rau atat companiilor si angajatilor lor, dar si societatii romanesti in general", se mai spune in comunicat.