Raspandirea coronavirusului dincolo de China ii determina pe investitori sa se indrepte spre dolari

Italia, Coreea de Sud si Iran au raportat o crestere semnificativa a cazurilor de infectie in ultimele zile. Coreea de Sud are in prezent peste 760 de persoane infectate cu coronavirus, Italia peste 150 si Iran 43 de cazuri.Organizatia Mondiala a Sanatatii s-a declarat ingrijorata cu privire la cresterea numarului de cazuri fara o legatura clara cu epicentrul epidemiei din China."Semnele nu sunt deosebit de bune astazi. Exista presupunerea ca vom vedea o reluare rapida a lanturilor de aprovizionare si cred ca piata a trecut printr-o perioada in care a pus sub semnul intrebarii aceasta ipoteza", a declarat Ray Attrill, analist la National Australia Bank in Sydney.Monedele din China, Australia, Noua Zeelanda, Singapore si Taiwan erau luni in scadere, iar dolarul australian a atins chiar cea mai mica valoare din ultimii 11 ani."Activele in dolari ofera o relativa atractivitate. Economistii nostri prognozeaza ca nu va exista un impact asupra cresterii economiei SUA de pe urma Covid-19, avand in vedere numarul relativ mic de incidente interne si o dependenta scazuta de economia chineza", sustin analistii bancii Barclays.In raport cu un cos de monede, dolarul american s-a apropiat de varful ultimelor trei ani atins saptamana trecuta. Luni, moneda americana s-a apreciat pana la 1,0827 dolari pentru un euro si 1,2946 dolari pentru o lira sterlina. De asemenea, se tranzactiona la 0,6613 dolari SUA pentru un dolar australian si 0,6324 dolari pentru un dolar australian.Epidemia de coronavirus a provocat decesul a peste 2.400 de persoane in China, care este responsabila pentru 98% din numarul total de cazuri diagnosticate la nivel mondial. Cu toate acestea, raspandirea virusului in afara Chinei pe parcursul weekend-ului pare sa fi surprins autoritatile nepregatite. Italia a oprit carnavalul de la Venetia, a inchis scolile si a introdus in carantina orasele afectate de coronavirus insa deocamdata nu a descoperit cum si de unde a inceput raspandirea virusului.