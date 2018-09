Romania are nevoie de investitii de 10 miliarde de euro in retelele de distributie a energiei electrice

directorul general al Electrica

"In acest moment, reteaua de distributie si transport din Romania este peste 60% cu durata de viata indeplinita, adica este o structura relativ veche. Daca e sa traducem acest lucru in cifre, comparat cu media tarilor central si est europene, SAIDI - durata medie de intrerupere pe an de consumator - este sub 100 de minute, iar in Romania este 270 de minute. Aceasta se traduce relativ simplu: exista o nevoie evidenta de investitii masive de infrastructura", a spus Stancu.El a aratat ca, din evaluarile Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), este nevoie de investitii de 10 miliarde de euro doar in retelele de distributie care au durata de viata depasita."In mod normal, din motive obiective de limitare a capacitatii in piata, distribuitorii din Romania ar putea realiza intre 350 si 400 de milioane de euro pe an, ceea ce s-ar traduce la o perioada de peste 25 de ani de recuperare a gap-ului tehnologic", a precizat seful Electrica.El a adaugat ca aceste investiti vor avea impact si asupra tarifelor, iar solutia ar trebui sa fie definirea cat mai rapid a consumatorului vulnerabil.