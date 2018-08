Romania, pe ultimele locuri in UE dupa sumele cheltuite pentru cercetare si dezvoltare

Doar un singur alt stat membru cheltuie mai putin decat Romania pentru cercetare, Letonia, care in 2016 a alocat cercetarii 0,44% din PIB.De asemenea, Romania este pe penultimul loc in UE cand vine vorba de numarul persoanelor angajate in cercetare si dezvoltare, 0,3707% din populatia activa in 2016, in Romania, si 0,3088% din populatia activa in Cipru fata de 1,2245% din populatia activa la nivelul UE.Raportul Eurostat acopera si alte domenii precum cererile de brevete, unde din nou Romania este pe penultimul loc in UE, cu 5,11 cereri de brevete la un milion de locuitor, cu mult sub 111,97 cereri de brevete la un milion de locuitori in UE.Singurul indicator la care Romania este mult peste media din UE este ponderea ocupata de transportul feroviar si cel de pe apele interioare in transportul de marfa, 59,7% din transportul total intern de marfa in Romania fata de 23,6% in UE.Datele publicate de Eurostat fac parte din obiectivele de dezvoltare sustenabila propuse de Organizatia Natiunilor Unite in ideea construirii unei infrastructuri sustenabile care sa sprijine dezvoltarea sustenabila si bunastarea umana.