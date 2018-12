Scad investitiile in economia romaneasca, la sfarsit de 2018

De asemenea, in primele trei trimestre din 2018, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 54,596 miliarde de lei, fiind in crestere cu 2,7%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017.Conform INS, in trimestrul 3 din 2018, comparativ cu acelasi trimestru din 2017, investitiile nete realizate in economia nationala au coborat cu 1,5%, scadere inregistrata la lucrarile de constructii noi, cu 14,3%, si la alte cheltuieli, cu 7,6%. Crestere s-a inregistrat la elementul de structura utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 15,4%.Datele INS arata ca, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2018, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017, investitiile nete realizate in economia nationala au urcat cu 2,7%, crestere inregistrata la urmatoarele elemente de structura: alte cheltuieli - cu 31,3% si la utilaje (inclusiv mijloace de transport) - cu 8,8%.Investitiile in lucrari de constructii noi au scazut de asemenea, cu 8,2%.Ramurile in care s-a realizat un volum mai mare de investitii in primele trei trimestre 2018 sunt: comert/servicii, cu 26% fata de 24% in perioada similara a anului trecut, agricultura, cu 6,2%, fata de 5,4% in aceeasi perioada din 2017, si alte ramuri, cu 10,3%, fata de 6,8%, in perioada similara din 2017.