Ecuadorul se va retrage din Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol, pentru a doua oara

"Guvernul ecuadorian a decis sa isi inceteze apartenenta la OPEC incepand cu 1 ianuarie 2020", a transmis Ministerul Energiei si Resurselor Naturale Neregenerabile intr-un comunicat.Ministerul a adaugat ca "decizia este legata de intrebari si provocari interne, cu care tara se confrunta, in raport cu viabilitatea bugetara. Aceasta masura se aliniaza la planul guvernului care vizeaza reducerea cheltuielilor publice si generarea de noi venituri".Ecuadorul, cel mai mic membru al OPEC, care produce circa 531.000 de barili de titei pe zi, se confrunta cu dificultati financiare care au condus guvernul presedintelui Lenin Moreno, la putere din mai 2017, sa recurga la mai multe imprumuturi externe.In iulie, datoria publica era estimata la 36,2% din PIB, adica 39,4 miliarde de dolari, conform Bancii Centrale a Ecuadorului.Confruntat cu deficitul bugetar, guvernul a emis obligatiuni suverane in mai multe randuri, care au depasit 10 miliarde de dolari. In februarie, Quito a obtinut de asemenea credite pentru 10,2 miliarde de dolari de la organisme multilaterale, cu un termen de rambursare de trei ani.Este a doua oara cand Ecuadorul e retrage din OPEC de la aderarea sa in 1973. Prima data s-a retras intre 1992 si 2007.