Egiptul a semnat doua acorduri de explorare in Marea Mediterana cu Exxon Mobil

Cele doua acorduri includ o investitie de minim 332 milioane de dolari, a precizat Ministerul Petrolului din Egipt. Primul acord este pentru efectuarea de lucrari de explorare in perimetrul North East Amriya si prevede o investitie de minimum 220 milioane de dolari. Cel de-al doilea este pentru perimetrul North Marakia si prevede o investitie de minim 112 milioane de dolari.Luna trecuta, Exxon Mobil a anuntat ca a achizitionat doua perimetre cu o suprafata combinata de 1,7 milioane acri in zona de coasta a Egiptului, consolidandu-si portofoliul in zona de est a Mediteranei.Descoperirea campului Zohr, cea mai mare descoperire de gaze facuta vreodata in Egipt si in Marea Mediterana, in anul 2015 de catre grupul italian Eni a declansat un interes crescut in sectorul energetic din Egipt. Tara incearca sa se pozitioneze ca un hub energetic in zona de est a Mediteranei, importand gaze din Israel si exportand spre Iordania si posibil spre Europa si Asia.Ministerul Petrolului din Egipt a precizat ca tranzactia cu Exxon Mobil duce numarul total de acorduri semnate cu investitorii dupa 2014 la 82 iar investitiile minime totale au ajuns la aproximativ 16 miliarde de dolari.La inceputul acestei luni, Exxon Mobil a confirmat ca analizeaza o posibila iesire din proiectul offshore Neptun din Romania, adaugand ca a inceput sa ofere informatii potentialilor cumparatori.Purtatorul de cuvant al Exxon Mobil, Todd Spitler, a precizat ca nu a fost identificat un cumparator si nu s-a ajuns la acorduri cu alte grupuri. Desi analizeaza posibilitatea unor discutii cu privire la participatia sa, "intentionam sa ne continuam rolul de operator in avansarea acestui proiect, inclusiv prin continuarea demersurilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare", a spus Spitler.ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza zacamantul de mare adancime Neptun din Marea Neagra, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Cele doua companii au participatii egale in proiect, iar decizia finala de investitii pentru extractia resurselor nu a fost inca luata.