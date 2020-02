Experti: Epidemia de coronavirus ar putea incetini si mai mult o economie mondiala deja slabita

Cresterea economiei mondiale nu avea nevoie de acest "dus rece". Afectata de razboiul comercial dintre SUA si principalii sai parteneri comerciali, economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an un avans de doar 2,9%, potrivit OECD, adica cel mai slab ritm de crestere consemnat dupa criza financiara din 2008 - 2009.Similar presedintelui Bancii Centrale a SUA (Fed), Jerome Powell, care a tras saptamana trecuta un semnal de alarma cu privire la incertitudinile care planeaza asupra economiei mondiale, mai multi economisti sunt si ei preocupati de efectele provocate in afara Chinei de o incetinire a productiei si, totodata, a cererii celei de a doua economii a lumii."Cu cat perturbarile vor fi mai mari in China, cu atat vor fi mai susceptibile sa se propage in strainatate", avertizeaza Neil Shearing, economist sef la Capital Economics, dupa ce mai multe companii, precum Toyota, au decis sa prelungeasca, pentru inca o saptamana, vacantele de Anul nou chinezesc."O incetinire a cererii interne chineze ar avea in mod clar un impact asupra economiei mondiale, tocmai in momentul in care incerca sa isi revina dupa consecintele provocate de razboiul comercial de anul trecut", sustin analistii bancii olandeze ING."Putem estima ca Produsul Intern Brut al Chinei ar putea fi amputat cu un punct procentual, iar aceasta ar sterge automat 0,4 puncte procentuale din PIB-ul mondial", sustine Michala Marcussen, economist sef la Societe Generale.Epidemia de coronavirus a provocat deja mai multe decese decat epidemia de SARS, care a dus la 349 de victime in 2002 - 2003, insa, pentru economisti, aceasta comparatie nu este relevanta, deoarece China a depasit rapid consecintele economice ale epidemiei de SARS, iar efectele asupra cresterii mondiale au fost moderate."Chiar daca este tentant sa facem comparatii, in prezent economia chineza este mult mai mare si mai integrata in lanturile internationale de aprovizionare", subliniaza Neil Shearing.Incetinirea economiei chineze, care in acest an era preconizata sa inregistreze un avans de sub 6% inca inainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus, ar putea afecta tarile cu legaturi economice stranse cu China, precum Taiwan, Coreea de Sud, Olanda, Ungaria si Indonezia, sustin analistii grupului german de asigurari Allianz.Alte state, precum Germania, ar putea fi si ele afectate, potrivit lui Phil Smith, economist la IHS Markit, care se asteapta la un impact asupra exporturilor industriei germane in lunile urmatoare.In opinia lui Neil Shearing, incetinirea economiei chineze se va face resimtita si asupra "producatorilor de materii prime, precum Chile si Australia", care au inceput sa resimta inca de anul trecut efectele diminuarii cererii venite din China."China este centrul pietei mondiale a materiilor prime. Cu cat uzinele vor ramane mai mult timp inchise, cu cat restrictiile impuse calatoriilor vor fi mentinute in vigoare si sectorul constructiilor va ramane blocat, cu atat consecintele asupra cererii de materii prime vor fi mai mari", avertizeaza analistii de la ING.O dovada in acest sens este faptul ca pretul barilului de petrol a scazut cu 20% in ultima luna."Epidemia de coronavirus ar putea frana cresterea cererii de petrol daca va continua sa se extinda, provocand o oferta in exces, ca urmare a majorarii productiei de petrol in Brazilia, Norvegia si SUA", considera agentia de evaluare Fitch.De asemenea, mai multi economisti sunt de parere ca turismul va fi prima victima economica a epidemiei de coronavirus."Turistii chinezi cheltuiesc multi bani in tarile asiatice, iar costul interzicerii calatoriilor se va resimti la nivelul intregii regiuni", a apreciat Neil Shearing.