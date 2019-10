Lukoil si MOL vor semna un contract in valoare de 10 miliarde dolari

Alekperov a precizat ca acest contract prevede furnizarea a aproximativ patru milioane tone de petrol pe an in fiecare din urmatorii cinci ani.Separat, la Budapesta, Nikolai Tokarev, directorul Transneft, care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, a anuntat ca firma ruseasca a platit in totalitate Ungariei despagubiri pentru petrolul rusesc contaminat.In aprilie, Rusia a oprit exporturile de petrol prin conducta Druzhba, dupa ce un producator rus a contaminat petrolul cu mari cantitati de clorura organica. Aceasta substanta este utilizata pentru a creste productia de petrol, dar trebuie separata de titei inainte de livrarea petrolului, deoarece poate deteriora echipamentele de rafinare. O cantitate estimata la cinci milioane de tone de petrol contaminat ar fi intrat in conducta Druzhba, ceea ce a obligat Rusia sa opreasca livrarile de petrol spre clientii din Belarus, Ucraina, Polonia, Germania si mai multe tari din Europa Centrala.Lukoil Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere. In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.Grupul MOL controleaza patru rafinarii si doua unitati petrochimice la nivelul managementului integrat al lantului de aprovizionare, in Ungaria, Slovacia si Croatia. Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in noua tari, din care 218 in Romania.