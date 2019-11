Masinile electrice si energia verde nu vor face sa scada consumul de petrol nici in 20 de ani - raport

Organizatia, cu sediul la Paris, estimeaza o majorare a cererii chiar daca va exista in anii '2030 o incetinire semnificativa. Scenariul central al IEA prevede o crestere a cererii de petrol in medie cu aproximativ un milion de barili pe zi (bpd) in fiecare an pana in 2025, de la 97 milioane bpd in 2018.Cererea ar urma sa urce in medie cu 0,1 milioane bpd pe an din 2030 si sa ajunga la 106 milioane bpd in 2040."Va exista o incetinire semnificativa dupa 2025, dar nu va duce la o plafonare, datorita cererii in crestere din partea industriei auto, de transport maritim, aerian si petrochimic", se arata in raport.O majorare semnificativa a productiei de petrol este asteptata in SUA, Irak si Brazilia.Productia de titei a SUA ar urma sa creasca la 11 milioane bpd in 2035, de la sase milioane bpd in 2018. Procentul productiei de titei a membrilor OPEC si a Rusiei ar urma sa scada la 47% in urmatorul deceniu."Pretul petrolului cerut pentru a echilibra cererea si oferta in acest scenariu va inainta treptat catre aproape 90 de dolari pe baril in 2030 si 103 dolari pe baril in 2040", conform scenariului central al IEA.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna ianuarie a scazut marti cu 0,12 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 62,06 dolari.IEA este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 tari din lume. Agentia a fost infiintata ca raspuns la primul soc petrolier din 1973-1974 pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezerva.