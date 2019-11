Platforma petroliera Gloria a fost readusa la tarm, dupa 40 de ani de functionare

Platforma Gloria a fost transportata cu succes in Portul Agigea, din Constanta. Este pentru prima data cand o platforma marina este retrasa din productie in Romania.Utilajul a fost folosit in operatiuni de productie a titeiului si gazelor din zacamantul Sinoe, in apele de mica adancime ale Marii Negre."Se marcheaza astfel sfarsitul unui istoric de 40 de ani ca platforma de foraj si productie in apele romanesti ale Marii Negre si prima operatiune de dezafectare de acest fel din Romania. Platforma Gloria si-a adus din plin contributia la asigurarea necesarului de energie al Romaniei. Vom opera in continuare celelalte sase platforme marine de productie, care asigura peste 16% din productia Grupului", a declarat Peter Zeilinger, membru al directoratului OMV Petrom responsabil cu activitatea de Upstream, citat in comunicat.Productia din zacamantul Sinoe este in prezent suspendata, iar sondele ramase pe platforma dedicata sunt puse in conservare, in conditii de siguranta.Platforma marina Gloria a ajuns la limita duratei de viata dupa mai mult de 40 de ani de utilizare. OMV Petrom a contractat GSP Offshore, o companie romaneasca, pentru serviciile de dezafectare a platformei.Solutia de dezafectare a constat in repunerea in functiune a sistemului de ridicare/coborare a platformei, pozitionarea platformei Gloria pe o barja de transport (GSP Big Foot2) si tractarea acesteia pana la tarm.Platforma Gloria este prima platforma de foraj marin din Romania. A fost inaugurata in 1976, fiind construita dupa o licenta americana (Offshore Co, SUA). In 1980, platforma Gloria a finalizat forajul la sonda Lebada 8 - care a devenit prima descoperire comerciala offshore de hidrocarburi din Romania.In perioada 1976-1986, Gloria a functionat ca platforma de foraj, forand 17 sonde cu o lungime cumulata de aproximativ 50.000 de metri. In perioada 1987-1998, Gloria a fost folosita ca platforma de productie pentru primul zacamant offshore pus in productie in Romania - Lebada Est. Incepand din 1998, platforma Gloria s-a aflat pe zacamantul Sinoe, la aproximativ 30 de km de tarm, in ape de aproximativ 40 de metri adancime si a fost folosita ca platforma de productie. Productia sa cumulata in ultimii 20 de ani este echivalenta cu peste 20 de milioane de plinuri auto si cu energia necesara pentru a incalzi peste 170.000 de locuinte.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 58,3 milioane bep in 2018. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW. Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, Grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 790 benzinarii, la sfarsitul lui septembrie 2019, sub doua branduri, OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51,011% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,639% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 9,998%, iar 18,352% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contributii de 27,8 miliarde de euro reprezentand taxe, impozite si dividende platite in perioada 2005 - 2018. Din 2007, OMV Petrom a integrat in strategia sa de business principiile responsabilitatii corporatiste. In perioada 2007-2018, compania a alocat aproximativ 52,5 milioane euro pentru dezvoltarea comunitatilor din Romania, concentrandu-se pe protectia mediului, educatie, sanatate si dezvoltare locala.