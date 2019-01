Sauditii si-au dat seama ca rezervele lor de petrol sunt mai mari decat credeau

La finalul unui audit extern, Ministerul saudit al Energiei a anuntat ca rezervele dovedite de petrol ale regatului se ridicau la finele anului 2018 la 263,2 miliarde barili, in crestere fata de cifra de 261 miliarde dolari pe care a utilizat-o timp de aproape trei decenii, informeaza AFP.De asemenea, Arabia Saudita, cel mai mare exportator mondial de petrol, detine si rezerve de petrol estimate la 2,9 miliarde de barili intr-o zona neutra aflata la granita cu Kuweitul, ceea ce duce cifra totala a rezervelor la 266,1 miliarde barili.In plus, conform auditului efectuat de firma de consultanta independenta DeGolyer and MacNaughton (D&M), rezervele de gaze naturale ale Arabiei Saudite au fost evaluate la 9.200 miliarde metri cubi, in crestere fata de cifra de 8.560 miliarde metri cubi vehiculata anterior."Aceste rezultate arata ca rezervele de petrol si gaze lae regatului sunt mai mari decat a fost anuntat anterior", a declarat ministrul saudit al Energiei, Khalid al-Falih.Arabia Saudita este cel mai mare exportator mondial de petrol si al treilea producator mondial de petrol dupa SUA si Rusia cu o productie de aproximativ 10,6 milioane barili de petrol pe zi (mbj) .