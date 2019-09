Statele Unite au depasit Arabia Saudita si devin pentru moment cel mai mare exportator mondial de petrol

"In conditiile in care pretul titeiului este in prezent cu aproximativ 20% mai scazut decat in urma cu un an, exista sprijin pentru consumatori. Productia record obtinuta de SUA din exploatarea sisturilor bituminoase a permis in iunie Washingtonului sa se apropie si sa depaseasca temporar Arabia Saudita drept cel mai mare exportator mondial de petrol, dupa ce exporturile de titei au urcat peste trei milioane de barili pe zi (BPD) ", se arata in raportul lunar al IEA.Agentia si-a mentinut estimarea privind o crestere a cererii globale de titei la 1,1 milioane bpd in acest an si 1,3 milioane bpd anul viitor, daca nu se vor accentua dificultatile comerciale globale si se vor atenua tensiunile din jurul Iranului.Productia statelor din afara OPEC ar urma sa creasca la 2,3 milioane bpd in 2020, in urcare cu 400.000 fata de acest an, iar cererea pentru titeiul OPEC ar urma sa ajunga la 28,3 milioane bpd in primul semestru din 2020, cu 1,4 milioane bpd mai putin decat a produs cartelul in august. Aceste date ar putea determina OPEC si aliatii sai, inclusiv Rusia, sasi revizuiasca acordul lor de reducere a productiei.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna noiembrie a scazut miercuri cu 1,57 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 60,81 dolari.Analistii sunt de parere ca exporturile de petrol ale SUA ar urma sa creasca si mai mult gratie noilor oleoducte care vor face legatura cu zona Permian si a unui numar de cel putin noua terminale petroliere care ar urma sa fie capabile sa incarce supertancuri petroliere.