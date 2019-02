Seful Bursei de Valori Bucuresti: Sectorul privat din Romania are o pondere de aproape 80% in PIB

"Ponderea sectorului privat in Produsul Intern Brut (PIB), in Romania, este de aproape 80%. Deci, acest sector privat este esential pentru crearea de bunastare, creare de locuri de munca, de valoare adaugata. De aici, se poate finanta absolut orice proiecte de interes national. Prin proiectul "Made in Romania" vrem sa dezvoltam cat se poate de mult initiativa privata si acest sector, pentru ca suntem onorati sa intalnim atat de multi lideri de business cu atat de multe povesti frumoase care, practic, creeaza bunastare si valoare adaugata in aceasta tara", a spus Anghel.Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a lansat, luni, cea de-a treia editia a proiectului "Made in Romania: Liga BVB", destinat mediului de afaceri, o initiativa care a debutat in urma cu doi ani.La evenimentul de lansare a editiei a III-a a "Made in Romania" a fost prezentat si volumul "15 companii pentru cresterea economiei romanesti si povestile lor unice", care creioneaza experientele deosebite si povestile inspirationale ale celor 15 companii finaliste ale celei de-a doua editii a proiectului. Printre acestea se afla: Bebe Tei, Musette, Aqua Carpatica, iHunt, Cramele Recas, Technical Lead Qualitance, Tremend si Allview.Prima editie a proiectului "Made in Romania" a fost lansata pe data de 6 februarie 2017. Organizat pentru prima data in istoria pietei de capital din Romania, proiectul este sustinut de BVB, iar pe parcursul anului 2017, Bursa a colaborat cu 166 de companii care au fost nominalizate in faza initiala a proiectului. Ulterior, in perioada de training a reusit sa incurajeze inovatia si cele mai bune practici in 50 de companii romanesti, precum si sa promoveze povestile de succes si echipele celor 15 companii finaliste.Cea de-a doua editie a proiectului a demarat in ianuarie 2018, iar la finalul perioadei de nominalizare (15 ianuarie - 16 februarie) erau inregistrate 201 companii, cu 20% mai multe decat in prima editie. Din totalul companiilor inscrise BVB impreuna cu membrii Comitetului de Nominalizare, format din 12 experti din diverse ramuri ale economiei, au ales 50 de companii semifinaliste. In urmatoarea etapa a proiectului, Juriul a selectat 14 companii care sa intre in Liga BVB, in timp ce a 15-a companie a fost aleasa prin votul public.Informatii privind modalitatea de desfasurare a acestui proiect pot fi consultate direct de pe site-ul dedicat, www.bvbleague.ro.Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare si furnizeaza o gama variata de servicii participantilor la pietele financiare, fiind o companie listata pe propria piata din anul 2010.