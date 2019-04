Eurostat: Romania a avut un deficit de 3% din PIB, in 2018

Cipru a inregistrat anul trecut un sold negativ de 4,8% din PIB.In 2018, Luxemburg (2,4%), Bulgaria si Malta (ambele 2%), Germania (1,7%), Olanda (1,5%), Grecia (1,1%), Suedia si Cehia (ambele 0,9%), Lituania si Slovenia (ambele 0,7%), Danemarca (0,5%), Croatia (0,2%) si Austria (0,1%) au inregistrat excedent bugetar, in timp ce Irlanda a raportat echilibru bugetar.Doua state membre au avut anul trecut deficite guvernamentale egale sau mai mari de 3% din PIB: Romania (3%) si Cipru (4,8%).In schimb, la finele lui 2018, Romania se situa in randul statelor membre UE cu un nivel redus al datoriei guvernamentale raportate la Produsul Intern Brut (35%), un nivel mai scazut fiind inregistrat doar in Estonia (8,4%), Luxemburg (21,4%), Bulgaria (22,6%), Cehia (32,7%), Danemarca (34,1%) si Lituania (34,2%).La nivelul UE, 14 state membre aveau in 2018 un nivel al datoriei guvernamentale mai mare de 60% din PIB, cel mai ridicat nivel fiind in Grecia (181,1%), Italia (132,2%), Portugalia (121,5%), Cipru (102,5%), Belgia (102%), Franta (98,4%) si Spania (97,1%).Potrivit Eurostat, in 2018 deficitul guvernamental si datoria, atat in zona euro cat si in UE 28, au scazut comparativ cu 2017. In zona euro, deficitul guvernamental a scazut de la 1% din PIB in 2017 pana la 0,5% din PIB in 2018, in timp ce in UE a coborat de la 1% pana la 0,6%. In ceea ce priveste datoria guvernamentala, in zona euro aceasta s-a redus de la 87,1% din PIB la finele lui 2017 pana la 85,1% la finele lui 2018, in timp ce in UE a scazut de la 81,7% pana la 80%.