Guvernatorul BNR: Zona Bucuresti-Ilfov are un PIB/cap de locuitor in apropierea Berlinului si peste Lisabona

"Din punct de vedere al standardelor clasice de masurare a progresului, si anume PIB-ul pe locuitor, convergenta reala, nu avem deocamdata un alt indicator, Romania a avut cel mai puternic avans dintre tarile din zona. E adevarat ca am si plecat de jos si de regula am intrat in randul tarilor cu PIB pe locuitor mediu, am intrat in capcana venitului mediu pe cap de locuitor... Am "dezvoltat' si o problema majora: agravarea discrepantelor intre zonele istorice, intre oras si zonele rurale. Probabil ca stiti, daca nu, va confirm ca, in ceea priveste PIB-ul pe locuitor, Bucurestiul si zona Ilfov sunt in apropierea Berlinului, de exemplu, si peste Lisabona. Dar nu sunt decat 40 de kilometri de la Bucuresti la Las Fierbinti, ca sa spun asa, iar la 100 de km, in Baragan, sunt chiar zone de saracie crunta... Este adevarat ca si intre Nevada si Massachusetts sunt discrepante... Dar, totusi, saracia crunta creeaza probleme. Pretul painii la tara este cam o zecime din pretul painii din Uniunea Europeana. Problemele acestea nu sunt de neglijat", a spus Isarescu.Oficialul BNR este de parere ca discrepantele dintre zonele Romaniei se adancesc si din cauza lipsei infrastructurii din partea de est a tarii unde investitorii nu au cum sa ajunga."Discrepantele au ajuns sa se adanceasca in principal din cauza faptului ca infrastructura in zona estica, cu preponderenta in Moldova, nu este dezvoltata. Nu au cum sa mearga investitorii acolo, n-au nimic cu moldovenii. Din punct de vedere social, tara s-a omogenizat foarte mult, dar cu toate astea nu au cum sa ajunga acolo (investitorii in Moldova, n.r.). Cel mult investesc in Iasi pentru ca Iasiul este o zona universitara. Se fac investitii in high tech, fintech, dintre acestea care nu incumba infrastructuri fizice", a declarat Mugur Isarescu.Consiliul Concurentei organizeaza, luni, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), conferinta cu tema "Mediul concurential si competitivitatea in sectoare cheie ale economiei romanesti'.