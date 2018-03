Radiografia unui deceniu: Cum au schimbat banii europeni economia Romaniei

Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 de miliarde de euro, din care numai in perioada actuala de programare aproape 10 miliarde, informeaza un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene, remis vineri AGERPRES."Aceasta suma reprezinta totalul fondurilor europene, care inseamna politica de coeziune, politica agricola comuna, inclusiv platile directe. In exercitiul financiar 2014 - 2020, Romania a atras 10 miliarde euro din obiectivul asumat de 30 miliarde euro pana la finalul acestuia", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb.In plus, fondurile europene au sprijinit dezvoltarea a peste 4.000 de intreprinderi si au contribuit la angajarea a peste 62.000 de persoane."Milioane de cetateni din 287 localitati din Romania beneficiaza de apa mai buna si canalizare modernizata datorita utilizarii banilor europeni. De asemenea, pentru protectia mediului si respectarea standardelor europene in acest domeniu, au fost construite sau reabilitate 142 de statii de epurare. Prin programele de formare profesionala cu finantare europeana au fost instruiti 352.500 invatatori si profesori", se spune in comunicat.In document se mai mentioneaza ca peste 143.000 de someri au participat la programe care au dus la dezvoltarea pietei muncii, iar alte peste 125.000 persoane din grupurile vulnerabile - someri, persoane de etnie roma, mame singure, persoane din comunitati marginalizate, persoane cu dizabilitati - au beneficiat de programe de calificare sau recalificare.In ceea ce priveste infrastructura rutiera, au fost reabilitati peste 3.300 kilometri de drumuri si au fost construiti, totodata, peste 300 de kilometri de drumuri noi."Din punct de vedere economic, impactul fondurilor UE se reflecta in cresterea cu 13,6% a PIB-ului Romaniei. Infuzia banilor europeni in economia romaneasca a crescut cu 30% nivelul investitiilor pana in 2016. Beneficiile fondurilor se regasesc si in scaderea somajului in Romania cu 3,7% la sfarsitul anului 2016. In acelasi timp, gradul de ocupare a crescut suplimentar cu 3,8 %", precizeaza MFE.In ceea ce priveste productivitatea muncii, aceasta a crescut cu 4%. De asemenea, s-a inregistrat o crestere semnificativa de aproximativ 30% (cumulat 2008 - 2016) a remuneratiei medii pe salariat.