Romania, printre statele UE cu cel mai scazut consum si cel mai mic PIB per capita

In 2018, in Uniunea Europeana consumul individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in PPS a variat de la 56% din media din UE in cazul Bulgariei, 64% in cazul Croatiei si Ungariei, 69% in cazul Letoniei si 71% in cazul Romaniei, pana la 120% in cazul Germaniei si 134% in cazul Luxemburgului.Totusi, se observa o crestere clara in cazul Romaniei (71% din media UE in 2018 comparativ cu 65% in 2016 si 56% in 2014), Slovaciei (73% din media UE in 2018 comparativ cu 68% in 2016) si Lituaniei (89% din media UE in 2018 comparativ cu 85% in 2016).Cele mai semnificative scaderi sunt in Suedia (108% din media UE in 2018 comparativ cu 112% in 2016) si Franta (107% din media UE in 2018 comparativ cu 110% in 2016).In ceea ce priveste Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) in 2018, indicatorul a variat de la 51% din media din UE in cazul Bulgariei, 63% in cazul Croatiei si 65% in cazul Romaniei, pana la 261% din media din UE in Luxemburg.