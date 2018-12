Romania se afla pe ultimul loc in UE la capitolul cheltuieli pentru protectie sociala

La nivelul UE, ponderea cheltuielilor pentru protectie sociala in PIB a scazut usor de la 28,3% in 2011 la 28,2% in 2016, in timp ce in Romania aceasta s-a redus de la 16,5% in 2011 la 14,6% in 2016.In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protectia sociala arata diferente majore intre statele membre. In 2016, cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat cel putin 30% din PIB in Franta (34%), Finlanda si Danemarca (ambele cu 32%), precum si in Austria, Belgia, Italia, Suedia si Olanda (toate cu 30%) . In contrast, cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat sub 20% din PIB in Romania, Lituania si Letonia (toate cu 15%), Irlanda (16%), Estonia si Malta (ambele cu 17%), Bulgaria si Slovacia (ambele cu 18%), Cehia, Cipru si Ungaria (toate cu 19%).In 2016, cele mai ridicate cheltuieli din UE pentru protectia sociala per capita ajustate la puterea de cumparare (PPS) se inregistrau in Austria, Germania, Danemarca, Olanda si Franta, iar cele mai scazute in Romania, Bulgaria si Letonia.In medie, in UE, pensiile de varsta si de supravietuitor au insemnat aproape 46% din totalul beneficiilor sociale in 2016 si au reprezentat cea mai mare parte a beneficiilor de protectie sociala in aproape toate statele membre. Ponderea pensiilor de varsta si de supravietuitor in totalul cheltuielilor pentru protectia sociala era cea mai mare in Grecia (65%), Italia si Portugalia (ambele cu 58%), Polonia si Cipru (ambele cu 56%), la polul opus fiind Irlanda (34%), Germania (39%), Luxemburg (40%), Estonia si Marea Britanie (ambele cu 42%).In schimb, ponderea ocupata de ajutoarele de somaj in totalul cheltuielilor pentru protectie sociala in randul statelor membre varia intre mai putin de 1% in Romania si in Polonia si 10% in Irlanda.