Romania se afla printre ultimele tari din UE in ceea ce priveste consumul si PIB-ul per capita, in 2017

Situatia este asemanatoare in ceea ce priveste Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), cele patru tari fiind la aproape jumatate fata de media inregistrata in restul statelor membre.In 2017, in Uniunea Europeana consumul individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in PPS a variat de la 54% din media din UE in cazul Bulgariei, 62% in cazul Ungariei si Croatiei si 68% in cazul Romaniei si Letoniei, pana la 132% in cazul Luxemburgului.Totusi, se observa o crestere clara in cazul Romaniei (68% din media UE in 2017 comparativ cu 58% in 2015), Lituaniei (88% fata de 83%) si Cehiei (82% fata de 78%) . Cele mai semnificative scaderi sunt in Luxemburg (132% din media UE in 2017 comparativ cu 140% in 2015), Austria (117% fata de 121%), Olanda (111% fata de 115%) si Suedia (109% fata de 113%).In ceea ce priveste PIB-ul per capita in 2017, indicatorul a variat de la 49% din media din UE in cazul Bulgariei, 62% in cazul Croatiei, 63% in cazul Romaniei, 67% in cazul Letoniei si 68% in cazul Ungariei, pana la 253% din media din UE in Luxemburg. Se remarca o crestere clara in cazul Romaniei, de la 56% din media UE in 2015 la 59% in 2016 si 63% in 2017.