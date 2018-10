Sistemul slab de educatie si birocratia din Romania ne costa 6% din PIB, in fiecare an

Companiile antreprenoriale din Europa considera ca gradul de reglementare si birocratia de la nivelul economiilor locale ameninta intr-o masura mult mai mare dezvoltarea activitatii pe care o deruleaza, comparativ cu reglementarile si birocratia de la nivelul UE, arata datele sondajului, remis joi AGERPRES.In cadrul studiului, care a chestionat 2.447 de companii provenind din 31 de tari europene, 39% dintre respondenti apreciaza ca birocratia de la nivel local este o provocare, fata de 29% care considerau ca birocratia la nivelul Uniunii Europene pune probleme.Aceasta perceptie a fost intalnita cu precadere in tari precum Croatia, Grecia, Finlanda, Ungaria, Italia si Marea Britanie. De exemplu, aproape 71% dintre respondentii din Grecia apreciau birocratia elena drept o problema, comparativ cu 24% care aratau cu degetul spre cea din UE.Companiile antreprenoriale din Europa de Est au fost cele mai vocale cand a venit vorba despre dificultatea de a angaja personal calificat. Raportat la PIB-urile nationale, pierderile economice ca rezultat al deficitului de talente indica cifre ingrijoratoare pentru tari precum Bulgaria (13,2%), Romania (6%), Polonia (5,7%), Malta (5,6%) si Ungaria (5,2%) . Aceste procente insumeaza 46,4 miliarde de euro pierdute numai din aceasta cauza. Cele mai afectate sunt sectorul constructiilor si al productiei."Romania pierde anual 6% din PIB-ul national numai din cauza deficitului de talente. Disponibilitatea personalului calificat depinde de factori precum libera circulatie a fortei de munca, inclusiv usurinta obtinerii permisului de munca pentru cetatenii non-UE precum si sisteme de educatie care asigura absolventilor pregatirea corespunzatoare.Ar fi necesara. Totodata, e de dorit, secondata de investitii in digitalizarea acestei interactiuni, mai ales in conditiile in care antreprenorii locali percep Romania ca avand cel mai inalt grad de birocratie (80%) dintre toate tarile chestionate", considera Mihai Anita, liderul Echipei Integrate de Servicii pentru Companiile antreprenoriale, PwC Romania.La nivelul UE, competitia (52%) si deficitul de talente (43%) au fost indicate de cei chestionati drept cele mai mare amenintari la adresa dezvoltarii, mai presus de birocratie si reglementarile interne.Reprezentantii companiilor antreprenoriale considera ca, din perspectiva posibilitatilor de crestere si dezvoltare, este foarte importanta angajarea de forta de munca bine pregatita. Intrebati care este problema principala cu care se confrunta, acestia precizau lipsa capacitatii lor de a recruta personal calificat. In acest context, deficitul de talente genereaza costuri masive pentru regiune, estimate la 324 de miliarde de euro anual, reprezentand venituri pierdute pentru companiile antreprenoriale. Cifra reprezinta echivalentul PIB-ului Portugaliei, Ungariei si Croatiei laolalta.Deficitul de talente vine intr-un moment in care rata somajului scade in Europa. Nivelul somajului in UE28 s-a imbunatatit din 2013 si s-a oprit la 7,1% in februarie 2018, comparativ cu 8% in urma cu un an. Piata muncii devine tot mai rigida intr-un moment in care companiile antreprenoriale doresc sa investeasca mai mult si sa recruteze mai mult personal calificat care sa le ajute sa isi dezvolte afacerile. Una dintre probleme este ca multi tineri nu pot accepta noi pozitii pentru ca le lipsesc abilitatile necesare, in ciuda faptului ca rata somajului in randul acestora este inca de peste 10% in multe economii din Europa.Aceasta problema va deveni mai urgenta avand in vedere ca cererea de personal bine pregatit creste, iar companiile antreprenoriale investesc mai mult in tehnologiile digitale intensive, pentru a le face mai competitive.Companiile antreprenoriale sunt optimiste in ceea ce priveste perspectivele de dezvoltare in Europa, unde, in ciuda semnalelor recente de slabiciune, regiunea s-a bucurat de aproximativ doi ani de crestere economica. Unele dintre cele mai optimiste companii antreprenoriale sunt din Austria, Finlanda si Olanda. Chiar si companiile din Marea Britanie si Irlanda, unde Brexitul ramane o problema cotidiana, au o perceptie pozitiva si vor continua sa isi mentina optimismul in urmatorul an. Accentul pe strategiile de dezvoltare digitala este puternic indeosebi in randul companiilor antreprenoriale din Scandinavia si Europa de Vest, mai exact in state precum Norvegia, Olanda, Elvetia si Austria.Cercetarea a fost realizata pe un esantion reprezentativ de 2.447 de companii antreprenoriale din 31 de tari europene (UE28, Elvetia, Norvegia si Turcia) .