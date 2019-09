Comerciantii de legume si fructe din piete sunt controlati si amendati. Ce nereguli au gasit inspectorii in ultimele zile

Inspectorii au pus accentul pe indicarea corecta a localitatii de productie, a datei recoltarii pentru toate produsele autohtone, a prospetimii acestora si a tarii de origine si categoriei de calitate pentru produsele provenite din import sau comert intracomunitar.In aceasta perioada, producatorii autohtoni pun la dispozitia consumatorilor in cadrul pietelor agroalimentare ori volante, precum si la targurile ocazionale suficiente cantitati si o gama diversificata de legume si fructe de sezon din productia autohtona. Astfel in pietele agroalimentare, in pietele de gross sau in spatiile special amenajate se gasesc legume si fructe proaspete si la preturi accesibile, precum tomate, ardei gras, ardei gogosari si kapia, vinete, cartofi, varza, morcov, radacinoase, verdeturi, conopida, pepeni verzi si pepeni galbeni, etc.In pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti si din tara sunt prezenti zilnic intr-un numar din ce in ce mai mare producatori autohtoni beneficiari ai Programului de sprijin pentru tomate cultivate in spatii protejate - Ciclul II de productie cu cantitati in crestere, asigurand astfel necesarul de consum intern de tomate de calitate si la preturi accesibile.In urma controalelor efectuate pana la aceasta data in pietele agroalimentare, hypermarket-uri si depozitele en-gros de legume si fructe in municipiul Bucuresti si toate judetele din tara, au fost aplicate amenzi contraventionale in valoare de 141.000 lei si 210 avertismente cu planuri de remediere.In cadrul Programului National de Monitorizare a reziduurilor de pesticide din legume, fructe si cereale, Autoritatea Nationala Fitosanitara a prelevat pana in prezent la nivel national 2.156 probe din care au fost analizate 2.116 probe, in vederea depistarii depasirilor de reziduuri de pesticide, in lucru aflandu-se un numar de 40 probe.MADR a adaugat ca rezultatele analizelor de laborator confirma faptul ca legumele si fructele din productia autohtona intrunesc standardele de calitate si nu prezinta risc pentru consumatori.