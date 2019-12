BCR: Inrautatirea perspectivei Romaniei ar putea duce la amanarea sau chiar la renuntarea unor decizii de a investi

"Decizia S&P de revizuire a perspectivei Romaniei la negativa, de la stabila, se va reflecta cel mai probabil in primele de risc cerute de investitori pentru investitiile in active romanesti. Inrautatirea situatiei deficitelor gemene (deficitul de cont curent mare si deteriorarea deficitului bugetar), precum si posibilitatea excluderii Romaniei din grupul tarilor recomandate pentru investitii de catre agentiile de rating au fost partial incorporate in primele de risc solicitate Romaniei de catre investitori, aspect reflectat, de exemplu, in randamentele obligatiunilor pe termen lung emise de Romania in euro, net superioare celorlalte tari din regiune. Exista totusi posibilitatea ca, in urma deciziei de astazi, aceste prime de risc solicitate sa creasca, ceea ce s-ar traduce in costuri mai mari de finantare a Romaniei pe pietele externe. Pe piata secundara locala, randamentele obligatiunilor de stat denominate in lei pe termen mediu si lung au crescut astazi cu circa 5-6 puncte de baza fata de nivelurile de inchidere inregistrate in sesiunea de tranzactionare precedenta. De asemenea, inrautatirea perspectivei Romaniei ar putea duce si la amanarea sau chiar la renuntarea unor decizii de a investi in tara noastra, ceea ce inseamna pierderea de oportunitati de crestere economica viitoare, precum si o reducere a potentialului economiei romanesti", se arata in comentariul Departamentului de Cercetare BCR, remis la solicitarea AGERPRES.Standard & Poor's (S&P) a inrautatit perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, din cauza cresterii deficitului, si a confirmat calificativul "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, potrivit unui comunicat al agentiei de evaluare financiara."Abaterile cauzate de cheltuielile masive ale fostului guvern au fortat actuala conducere a Romaniei sa revizuiasca obiectivele fiscale pentru 2019 si 2020, pe fondul incetinirii economiei. Planificatele majorari de pensii si salarii vor contribui la adancirea deficitului de cont curent deja substantial inclusiv in 2020", se arata in raportul S&P.Desi agentia se asteapta ca anul viitor sa demareze un proces de consolidare fiscala semnificativa, structura rigida a bugetului si volatilitatea mediului politic reprezinta riscuri fata de aceasta ipoteza. Prin urmare, Standard & Poor's a decis sa revizuiasca perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa si sa confirme calificativul "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, se precizeaza in comunicat."Inrautatirea perspectivei ratingului reflecta riscurile la adresa stabilitatii economice si fiscale a Romaniei daca autoritatile nu reusesc sa stabilizeze si sa consolideze strategia bugetara, inclusiv in urma planurilor de a implementa noi majorari de pensii de anul viitor", apreciaza S&P.De asemenea, S&P avertizeaza ca ar putea revizui in scadere in urmatoarele 24 de luni ratingurile Romaniei, daca dezechilibrele fiscale si cele externe continua sa se adanceasca si persista mai mult timp decat estimeaza in prezent agentia. Potrivit acesteia, absenta consolidarii fiscale are ca rezultat o datorie publica si externa mai ridicate decat previzioneaza in prezent agentia. Lipsa sincronizarii politicii economice are drept consecinta, printre altele, o volatilitate sporita a cursului de schimb, cu potentiale repercursiuni negative asupra bilanturilor din sectorul public si cel privat, se arata in documentul citat.Pe de alta parte, informeaza S&P, perspectiva ratingului Romaniei ar putea fi imbunatatita la stabila daca se observa ca executivul face progrese in ancorarea consolidarii fiscale, ceea ce va duce la o stabilizare a finantelor publice ale Romaniei si a pozitiei externe.In pofida temerilor, S&P a decis sa confirme ratingul "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, tinand cont de nivelul redus al datoriei externe. De asemenea, confirmarea reflecta apartenenta Romaniei la UE, care este in beneficiul cadrului institutional al tarii, afirma S&P.