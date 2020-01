Un profesor de economie propune combaterea recesiunii prin vouchere la restaurant

Avand in vedere ca oficialii de la Rezerva Federala au la dispozitie un spatiu limitat de manevra pentru a reduce dobanda de referinta, deoarece aceasta este deja la un nivel foarte redus, o serie de economisti precum Gabriel Chodorow-Reich cauta alte modalitati prin care guvernul ar putea stimula cererea in eventualitatea unei recesiuni.Printre posibilitati se numara scutiri temporare de taxe pentru investitiile facute de companii si diminuarea impozitelor pe salarii pentru muncitori.La reuniunea anuala a Asociatiei economistilor americani, care a avut loc sambata, profesorul Gabriel Chodorow-Reich a apreciat ca voucherele la restaurant respecta multe din criteriile necesare pentru a fi un stimulent economic eficient.Americanii renunta imediat mesele la restaurante atunci cand economia intra in criza, astfel incat acordarea de vouchere gratuite ar ajuta la umplerea golului.In plus, cea mai mare parte a banilor cheltuiti vor merge spre bunuri si servicii interne nu spre importuri, ceea ce ar fi in beneficiul direct al economiei americane. De asemenea, restaurantele sunt firme cu un consum intensiv de mana de lucru, astfel incat mai multi muncitori ar beneficia de aceasta masura.Cu toate acestea, Chodorow-Reich a recunoscut ca o astfel de strategie ar putea ridica unele ingrijorari ce tin de "economia politica".O posibila ingrijorare este ca o astfel de politica ar putea evoca expresia "Daca n-au paine, sa manance cozonac", o expresie care in mod gresit este atribuita reginei Maria Antoaneta, acesta fiind replica reginei Frantei atunci cand i s-a spus ca supusii ei nu mai au paine.