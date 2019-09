Eurostat: Rata somajului este direct influentata de nivelul educatiei din fiecare tara

Decalajul intre ratele somajului pentru cele noua niveluri educationale in UE s-a adancit, de la 5,8 puncte procentuale (pp) in 2002 la 8,6 pp in 2018.In randul statelor membre UE, in 2018 decalajul a fost in mod special pronuntat in Slovacia (24,8 pp), Lituania (16,4 pp) si Letonia (13,3 pp), iar cel mai redus era in Cipru si Portugalia (ambele cu 2,2 pp).Nivelul somajului variaza considerabil in functie de nivelul de educatie dobandit si tinde sa fie mai ridicat in randul persoanelor care aveau un nivel scazut de educatie comparativ cu cei care au unul ridicat, de exemplu un nivel tertiar de educatie.Educatia tertiara este nivelul de educatie oferit de universitati, universitati tehnice, institute de tehnologie si alte institutii care acorda diplome academice sau certificate de competenta profesionala superioara.Rata somajului in randul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 de ani si care aveau un nivel scazut de educatie a urcat in UE de la 10,1% in 2002 la 12,5% in 2018, in timp ce in Romania cresterea a fost mai redusa, de la 5% in 2002 la 5,4% in 2018.In schimb, in Germania, cea mai mare economie europeana, aceasta rata a scazut de la 15% in 2002 la 8,5% in 2018.