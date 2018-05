Rata somajului din Germania este la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani

Oficiul Federal pentru Munca a anuntat miercuri ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat, in mai, cu 11.000, pana la cifra ajustata de 2,358 milioane.Rata somajului, care masoara proportia persoanelor fara loc de munca in raport cu populatia apta de munca, a scazut in perioada analizata la, de la 5,3% in aprilie, fiindAnalistii se asteptau ca rata somajului sa se mentina la 5,3%, iar numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sa scada cu 10.000."Tendintele pozitive de pe piata fortei de munca continua, desi intr-un ritm mai putin pronuntat decat in lunile de iarna", a afirmat seful Oficiului Federal pentru Munca, Detlef Scheele.PIB-ul Germaniei, motorul economiei europene, a incetinit peste asteptari in primul trimestru din 2018, inregistrand un avans de 0,3% comparativ cu precedentele trei luni, arata o estimare preliminara publicata luna aceasta de Oficiul federal de Statistica (Destatis)., contribuind la cea mai indelungata faza de crestere economica din 1991, a subliniat Destatis.Economistii se asteptau la o incetinire a avansului trimestrial, de la 0,6% in trimestrul patru din 2017 la 0,4% in primele trei luni din acest an.Incetinirea a fost determinata de scaderea cheltuielilor guvernamentale, pentru prima data in ultimii cinci ani, si de comertul extern. In primul trimestru din 2018, atat importurile, cat si exporturile, au scazut comparativ cu precedentele trei luni, adaugandu-se temerilor privind impactul tarifelor din SUA si perspectivei unui razboi comercial global.In schimb, motorul cresterii a fost din nou consumul privat, investitiile companiilor in echipamente si utilaje si continuarea avansului solid al sectorului imobiliar.Carsten Brzeski, economist sef pentru Germania si Austria la ING, a dat asigurari ca "startul poticnit nu reprezinta un motiv de ingrijorare".Desi riscurile si incertitudinile se mentin - mai ales din cauza potentialei escaladari a actualelor tensiuni economice - exista putine motive de ingrijorare privind soliditatea actualei redresari. De fapt, analizand cu atentie evolutiile economice din Germania, vedem semne promitatoare ale unei redresari in urmatoarele luni, a explicat Carsten Brzeski.