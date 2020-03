10 masuri urgente pe care le solicita USR PLUS pentru a salva economia de coronavirus

"CNAS, faimoasa pentru intarzierile exagerate cu care deconteaza sumele aferente concediilor medicale, trebuie sa plateasca direct si rapid indemnizatiile catre salariati. Astfel, se va reduce presiunea asupra fluxului de numerar al societatilor.La randul sau, ANAF trebuie sa deblocheze rambursarea TVA catre firme.Guvernul trebuie sa defineasca si un cadru legal pentru oferirea de credite fiscale pentru firmele din domenii puternic afectate de COVID-19 si care sunt dispuse sa isi extinda activitatea spre alte sectoare, cu potential de crestere in timpul si dupa perioada de criza", arata Alianta intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, Executivul trebuie sa ia si masurile necesare pentru a amana cu 60 de zile termenul de declarare si de plata pentru toate tipurile de taxe si contributii, inclusiv TVA, dar si termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale."De asemenea, se impune stabilirea unor avantaje fiscale pentru detinatorii de imobile care ingheata sau renegociaza cu minimum 25% chiria pe perioada crizei. Astfel de avantaje fiscale pot fi reducerea cu 20% a impozitului pe terenuri si cladiri si micsorarea de la 10% la 5% a impozitului pe veniturile din chirii.Pentru societatile care isi suspenda activitatea, Guvernul poate decide 'Tax holiday', adica scutirea integrala de la plata impozitelor si a contributiilor pe perioada lipsei de activitate", mai propun USR si PLUS.O alta masura propusa este eliminarea tuturor cheltuielilor care nu sunt legate de pandemie si sanatate si concentrarea resurselor financiare pe combaterea COVID-19 si a efectelor sale asupra economiei."Trebuie oprita irosirea resurselor pe pensii speciale, sinecuri, programe guvernamentale esuate, festivaluri, chermeze si alte cheltuieli populiste, lucruri pe care Alianta USR PLUS le solicita, de altfel, de luni bune incoace. De asemenea, se impune stoparea angajarilor la stat, cu exceptia sanatatii si a serviciilor de urgenta", argumenteaza Alianta.In fine, comunicatul mai sustine ca Guvernul trebuie sa ia masuri pentru sprijinirea firmelor exportatoare printr-un mix de credite fiscale, reduceri de taxe, impozite si contributii, dar si pentru accelerarea demersurilor pentru infiintarea unei registraturi unice online, de tip ...citeste mai departe despre " 10 masuri urgente pe care le solicita USR PLUS pentru a salva economia de coronavirus " pe Ziare.com