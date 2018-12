2018 economic - Inceputul sfarsitului?

Ce ne facem atunci cand nevoile individului sunt satisfacute temporar, iar premisele viitoare nu sunt tocmai cele mai bune? Vorbesc aici despre situatia in care un stat are o crestere economica sustenabila, un mediu economic stabil, dar nu investeste sau pune deoparte pentru vremuri grele. Prima lectie a fizicii ne spune ca orice actiune are si o reactiune, similar, in economie, orice crestere are si o descrestere, iar Romania incepe sa intre pe trendul de scadere.Analizez in cele ce urmeaza principalele aspecte economice ale Romaniei.1. Dobanzi si curs de schimb.Dobanda de referinta a BNR a crescut, determinata de inflatia in crestere. Orice modificare a ratei de dobanda a BNR se transmite automat in celebrul (si mult hulitul) ROBOR care va reactiona la modificarile operate de BNR.Anul ce se incheie a fost marcat de trei cresteri succesive ale ratei de dobanda a BNR, de la 1,75% in decembrie 2017 la 2% in ianuarie, 2,25% in februarie si 2,5% in mai. A fost, de fapt, semnalul de la BNR ca perioada banilor ieftini se incheie, iar inflatia in crestere nu poate fi mult mai mare ca rata de dobanda (de fapt legea economica ne spune ca inflatia trebuie sa fie mai mica decat rata de dobanda).ROBOR 3 luni a inceput anul la 2%, a crescut pana la un maxim de 3,5% iar finalul acestui an il gaseste la 3%. Nu va imaginati ca s-au ieftinit banii! Nu, nici vorba! Este efectul politicii monetare a BNR care, la jumatatea acestui an, a reluat injectiile de lichiditate in piata, deopotriva pentru a mai scadea ROBOR, dar si pentru a oferi bani bancilor astfel incat sa acopere nevoia de finantare a Ministerului Finantelor. Surprinzator, recordul absolut de injectie de lichiditate a fost atins in acest an si nu in perioada crizei economice, 16,6 miliarde de lei pompati in piata la final de octombrie.Cursul de schimb a fost neasteptat de stabil, pe alocuri aparat de BNR care, la inceputul acestui an, a hotarat sa se "ocupe" mai mult de curs si mai putin de dobanda. E drept, nu au existat nici evenimente majore in piata care sa determine o deterioare a ratei de schimb, poate doar o accentuare a importurilor care nu a fost re ...citeste mai departe despre " 2018 economic - Inceputul sfarsitului? " pe Ziare.com