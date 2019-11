2019 - inca un an ratat pentru autostrazile din Romania. Cu ce ne-am ales din cei 180 km promisi la inceputul anului

De fapt, la inceputul anului, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in 2019, s-ar putea deschide cel mult 118 de kilometri de autostrada. Ulterior, insa, Calin Popescu Tariceanu (la acea vreme presedintele Senatului din partea ALDE) a anuntat ca urmeaza sa se inaugureze 180 de kilometri de autostrada.Expertii in infrastructura consultati de Ziare.com au sustinut inca de la inceput ca guvernantii mint cu nerusinare si ca nu exista nicio posibilitate reala de a inaugura atat de multi kilometri de sosea de mare viteza (in conditiile in care in 2018 se inaugurasera ceva mai putin de 60 de kilometri). Cu toate astea, fosta coalitie de guvernare a continuat sa promita!Abia prin luna iulie, fostul ministrul PSD al Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca a fost gresit informat de directorul de atunci al CNAIR, Narcis Neaga si ca, intr-adevar, s-ar putea sa nu se poata inaugura chiar 180 de kilometri de autostrada! Guvernul a aruncat atunci toata vina asupra lui Neaga, care a demisionat in iulie, in urma presiunilor.De la acel moment - desi mai avea doar cateva luni la dispozitie - Guvernul s-a incapatanat, totusi, sa promita ca va inaugura, in acest an, cam 100 de kilometri de autostrada. Au fost, insa, simple declaratii.O luna mai tarziu, s-au inaugurat, in sfarsit, primii 22 de kilometri de sosea de mare viteza din 2019, dintre Soimus si Ilia (in jud. Hunedoara), parte din Autostrada Lugoj-Deva.In mod normal, tot atunci urma sa fie inaugurat si lotul vecin din aceaasi autostrada, lung de 21 de kilometri, dintre Ilia si Cosevita. Numai ca inaugurarea n-a mai avut.Cum s-au ales romanii cu o noua autostrada muzeuIn loc sa deschida traficul intre Ilia si Cosevita, CNAIR - desi nu semnalase pana atunci vreo problema cu autostrada - a anuntat ca soseaua deja construita de spaniolii de la Comsa in proportie de 98% avea probleme grave si nu putea fi inaugurata.Ulterior, Compania a incercat sa induca in eroare opinia publica sustinand ca drumul s-a crapat si risca sa o ia la vale. Ceea ce a evitat atunci sa comunice institutia este ca respectivele probleme aparusera pe un capat de sosea care oricum nu urma sa fie deschis traficului in 2019 ...In cele din urma, CNAIR a contra ...citeste mai departe despre " 2019 - inca un an ratat pentru autostrazile din Romania. Cu ce ne-am ales din cei 180 km promisi la inceputul anului " pe Ziare.com