2019: un an de rascruce pentru economia Romaniei

Daca pana acum au fost urmarite obiective politice importante cum sunt aderarea la UE si NATO, trebuie recunoscut ca valorificarea acestora nu s-a ridicat la nivelul expectatiei initiale si ca in lipsa unei coerente conceptuale la nivelul politicii economice, dezvoltarea a avut cu predilectie un aspect conjunctural, uneori chiar haotic.Faptul ca suntem membri UE si NATO reprezinta elementul esential si de forta al viitorului Romaniei, dar prin aceasta apartenenta nu se clarifica si nici nu se statueaza directia dezvoltarii ulterioare.Apartenenta la aceste doua spatii integratoare economic, politic si militar ne ofera cadrul optim de dezvoltare si stabilitate, dar nu ne rezolva problema locului si rolului Romaniei in interiorul acestor spatii. Este problema raportului dintre politica activa si politica pasiva, care ar trebui sa fie reevaluat in directia promovarii de catre Romania a unei pozitii de implicare mai profunda prin initiative si pozitii concrete in deciziile si politicile UE si NATO, renuntand la pozitia de yesman practicata cu consecventa de Romania in mod traditional.Este cazul sa privim mai pragmatic relatia cu UE in sensul eliminarii tenditei de idilizare. UE este inca expresia unor interese nationale ale membrilor sai chiar daca apar voalat prin intermediul unor firme sau companii. Sunt prioritare relatiile de piata si nu de "intrajutorare prieteneasca".Trebuie sa devenim mai atenti cu interesul nostru imediat si de perspectiva in conditiile in care "reconstructia" UE de dupa Brexit este tot mai mult marcata de vointa si interesele noului tandem franco-german.Desigur, o reducere a decalajului dintre membri este necesara, dar o apropiere sensibila a nivelurilor de dezvoltare ar fi posibila doar prin mari schimbari institutionale si de abordare politica (renuntarea la conceptul Europei cu mai multe viteze, uniformizarea politicii bugetare etc) pe care actualmente nu le putem constata. Presedentia rotativa a Consiliului Uniunii Europene asigurata de catre Romania ar trebui sa contribuie si la promovarea unor astfel de politici si schimbari institutionale.Anul 2019 ar trebui sa aduca o clarificare a directiei de dezvoltare a Romaniei si din punctul d