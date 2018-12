"4 masuri economice care pot aduce bugetului Romaniei peste 8 miliarde de euro. Doar prin anularea pensiilor speciale si a cumulului pensie-salariu la stat se castiga mai mult decat tot pachetul fiscal anuntat de tandemul Valcov-Teodorovici", scrie pe pagina de Facebook USR Botosani, care promoveaza vizual ideile asa cum se poate vedea in fotografia de la mai jos.Masurile propuse de USR sunt:eliminarea pensiilor specialeinterzicerea cumularii la stat a pensiei cu salariulmodernizarea ANAF pentru combaterea evaziunii si cresterea colectarii TVA (de la 65%)recuperarea prejudiciilor din dosarele de coruptiePrecizam ca, desi a fost adoptata de trei zile de Executiv, ordonanta Teodorovici nu a aparut inca in Monitorul Oficial. In schimb, alte hotarari luate vineri seara de Guvern au fost publicate de sambata dimineata.Amintim ca USR a solicitat inca de vineri Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la OUG Teodorovici, care prevede, printre altele, plafonarea pretului la gaze pentru urmatorii trei ani si impozitarea activelor bancilor, daca ROBOR este mai mare de 2%.Citeste pe larg despre masurile adoptate de Guvern:Guvernul a adoptat ordonanta care impune taxe companiilor si bancilor, plafoneaza pretul la gaze si curent si modifica Pilonul IIFoto: Facebook/USR BotosaniB.B. ...citeste mai departe despre " 4 masuri economice propuse de USR ca alternativa la Ordonanta Teodorovici " pe Ziare.com