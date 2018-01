5 (cinci) ministri ai Economiei in 12 luni: Zero viziune, masuri si idei care arata un etatism curat

In mod concret, Guvernul ne-a propus nu mai putin de 5 (cinci!) ministri ai Economiei in ultimele 12 luni. Ianuarie 2017 ni l-a adus la Economie pe Alexandru Petrescu, care a stat in functie doua luni. A urmat Mihai Tudose patru luni pana cand a devenit premier, urmat de Mihai Fifor, un alt mandat de doua luni. Din septembrie pana la final de ianuarie, ministru a fost Gheorghe Simon. Avem deja o succesiune consecventa: doua luni - patru luni - doua luni - patru luni. Am putea sa deducem de aici, in mod ironic, ca mandatul celui de-al cincilea ministru, Danut Andrusca se va incheia peste doua luni.Absenta dezbaterii pe teme economice mari si lipsa de comunicare publica m-au frapat cel mai mult la mandatul celor patru ministri PSD din perioada ianuarie 2017-ianuarie 2018. Petrescu, Tudose, Fifor si, cel din urma, Simon, nu au reusit sa lanseze nici macar o dezbatere economica din care sa aflam cum arata viziunea proprie despre prezentul si viitorul economiei romanesti.Niciunul dintre cei patru ministri nu a acordat interviuri vreunei televiziuni generaliste sau de stiri. (As mentiona pentru transparenta ca Alexandru Petrescu a acordat un interviu in direct, la un moment dat, si a imprimat o viziune pe termen lung, insa in calitate de ministru al Mediului de Afaceri).In opinia mea, explicatiile lipsei de consistenta economica tin, in primul rand, de schimbarile succesive si inexplicabile de ministri, realizate peste noapte, fara niciun fel de bilant transparent.De asemenea, conteaza si lipsa de intelegere a principiilor economice sanatoase. Prin faptul ca ministrii Economiei nu au iesit deloc in public, am ramas cu totii fara raspunsuri la intrebari fundamentale: Care este rolul statului in economie? Care este politica guvernului in raport cu companiile de stat? Cum vede ministrul Economiei privatizarea si dereglementarea economica? Cum putem avea o economie mai competitiva? Cum putem stimula productia oriunde in Romania, prin reducerea decalajelor de dezvoltare intre regiuni si intre rural si urban?Dupa mine, un ministru al Economiei vizionar, care intelege mecanismele economiei, actioneaza in felul urmator: propune o strategie economica, o dezbate public cu p ...citeste mai departe despre " 5 (cinci) ministri ai Economiei in 12 luni: Zero viziune, masuri si idei care arata un etatism curat " pe Ziare.com