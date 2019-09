70% din suprafata Romaniei a intrat in proces de aridizare, din cauza schimbarilor climatice

Intr-un interviu acordat AGERPRES, Valeriu Tabara a vorbit despre efectele schimbarilor climatice asupra agriculturii din Romania, despre solutiile pentru agricultori si ce ar trebui sa faca autoritatile pentru a reduce impactul incalzirii climatice. Modificarea calendarului agricol, cultivarea altor plante, nespecifice Romaniei pana acum - kiwi, maslin, bumbac -, dar si captarea apei de ploaie sunt printre masurile propuse de Valeriu Tabara.Seceta produsa de incalzire climatica ataca plantele de sus in jos"Este clar ca schimbarile climatice nu mai sunt o poveste. (...) Ce inseamna schimbarile climatice pentru Romania? O incalzire treptata, care in ultimii 15-20 de ani, a ajuns la 2 - 2,5 grade Celsius. O crestere a temperaturii, fie numai cu o jumatate de grad, influenteaza fenomene majore la nivel de tara. Procesul acesta de aridizare nu a aparut de acum, a aparut de acum mai mult de 50 de ani. La nivel global se vorbeste despre desertificare. Acesta a evoluat extraordinar si iata ca o intalnim la aceasta data, mai ales pe anumite zone ale Romaniei, cum sunt Dobrogea, Lunca Dunarii, zonele de podis din Moldova, partea de vest a tarii, zone care au intrat intr-un proces de aridizare. Extinderea acestor zone foarte aride, cum este partea de sud-vest a Romaniei, partea din sudul Olteniei, cu peste 400.000 de hectare de soluri nisipoase, este o realitate", explica Valeriu Tabara.In opinia lui, aproape 70% din suprafata tarii, care cuprinde atat zone arabile, cat si agricole, inclusiv zone forestiere este in proces de aridizare. "Aici nu este vorba despre zone, asa cum am fost obisnuiti, in care a plouat mai mult sau zone in care a plouat mai putin. Fenomenul acesta de aridizare, de aparitie a perioadelor mai lungi sau mai scurte de caldura mare, astazi este in partea de vest si in decurs de o zi a aparut in toata tara, ajunge la capatul celalalt al tarii.Mai mult decat atat. A crescut foarte mult perioada aceasta cu temperaturi foarte ridicate si iata ca ne intalnim cu un alt fenomen care afecteaza Romania si de care nu prea s-a tinut seama. De exemplu, anul acesta plantele s-au maturizat rapid, pentru c ...citeste mai departe despre " 70% din suprafata Romaniei a intrat in proces de aridizare, din cauza schimbarilor climatice " pe Ziare.com