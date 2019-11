A ajuns Citu la Finante. Se pregateste de criza si pune la cale reorganizarea ANAF

"Prima prioritate e rectificarea bugetara si a doua este bugetul. Vedem ce este acolo si apoi pot sa ma pronunt. Vor fi mai putine ministere si totul va incepe de acolo. Ambitia noastra ramane sa ramanem la 3%, stiti ca dupa 9 luni suntem la 2,6 %", a sustinut Florin Citu.Intrebat cum comenteaza declaratia consilierului guvernatorului Bancii Nationale, Lucian Croitoru , potrivit caruia ne apropiem de o recesiune si mai rea decat cea din 2008, Citu a spus ca tot ce putem face este sa tinem deficitul sub control."Lucian Croitoru e un economist foarte bun, nu este singulara vocea domniei sale. Ceea ce poti sa faci este sa tii deficitul sub control. O economie cu un deficit mic e o economie care va face fata unei eventuale crize", a mai afirmat ministrul de Finante.Urmareste LIVE cele mai importante declaratii ale noilor ministrii la preluarea mandatelorTotodata, Florin Citu spera sa poata ajunge cu bugetul pe 2020 in Parlament pana pe 15 decembrie. "Ministrul Teodorovici mi-a lasat un proiect de buget pentru mai multe ministere, dar acum avem 16 ministere. Trebuie sa il facem de la zero", a precizat ministrul Finantelor.Intrebat daca il va demite pe seful ANAF, Florin Citu a spus ca "reorganizarea ANAF este una dintre prioritatile mele. Vom vedea ce gasim si vom lua ulterior o decizie".Ministrii Guvernului Orban isi preiau azi mandatele, iar presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat prezenta la unele dintre ceremoniile de predare-primire. Mai exact, seful statului va merge la preluarea mandatelor ministrilor de Externe, Interne, Aparare si Justitie.Noul Executiv are 16 ministere, mai putine decat ale Guvernului Dancila, in urma comasarii unora dintre ele.Guvernul Orban a avut deja, luni seara, o prima sedinta, la care au fost discutii despre programul de marti al noului Executiv, in special despre programul pe care Klaus Iohannis si Ludovic Orban urmeaza sa il aiba impreuna.Azi va avea loc o noua sedinta, in care va fi adoptata o ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Guvernului, actul care va consifinti reducerea numarului de ministere la 16.Citeste si: Violeta Alexandru reduce structura de la Ministerul Muncii si face un infochiosc. Ce spune despre pensii si salariul minim ...citeste mai departe despre " A ajuns Citu la Finante. Se pregateste de criza si pune la cale reorganizarea ANAF " pe Ziare.com