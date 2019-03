A fost ales primul constructor al Autostrazii Sibiu Pitesti. Cand ar putea incepe lucrarile

Ca sa fie mai usor de facut, proiectul Autostrazii Sibiu Pitesti - sosea care ar urma sa aiba 122 de kilometri - a fost impartit in cinci loturi.Mai exact, drumul care trece prin judetele Sibiu, Valcea si Arges a fost impartit astfel: lotul 1 (Sibiu-Boita), lotul 2 (Boita-Cornetu), lotul 3 (Cornetu-Tigveni), lotul 4 (Tigveni-Curtea de Arges) si lotul 5 (Curtea de Arges-Pitesti).Pana acum, doar loturile 1 si 5 au fost scoase la licitatie.Miercuri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiera (CNAIR) a anuntat ca, in urma analizarii ofertelor depuse, a selectat compania Porr pentru a construi lotul 1 al soselei.Daca in urmatoarele 10 zile atribuirea nu va fi contestata, CNAIR si Porr vor putea semna contractul, iar proiectarea lotului de sosea de mare viteza va putea incepe. Daca vor fi contestatii, acestea vor trebui solutionate inainte ca institutia sa ii poate atribui societatii Porr lucrarea.In context, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca va da publicitatii numele companiilor care s-ar incumeta sa conteste alegerea societatii Porr ca sa vada si romanii "care sunt firmele care blocheaza infrastructura in Romania""In 2017 s-au lansat foarte multe proiecte in cadrul ministerului si iata ca astazi m-a informat domnul director Neaga (directorul CNAIR, n.r.) ca a fost desemnat castigatorul pentru Sibiu-Boita, firma Porr a castigat licitatia. L-am rugat pe domnul Neaga sa faca toate demersurile pentru ca pe data de 23 martie sa semnam si contractul de proiectare-executie, 12 luni pentru proiectare si 36 de luni executie. Sper sa nu apara nicio contestatie.Daca va aparea, pe 23 martie fie vom fi bucurosi ca vom semna contractul, daca nu, va voi informa care sunt firmele care blocheaza infrastructura in Romania, pentru ca desemnarea castigatorului se face in urma unei evaluari foarte clare de catre o comisie care evalueaza si tehnic si financiar.Deci avem primul lot de pe Sibiu-Pitesti adjudecat si avem castigatorul dat", a declarat Razvan Cuc, citat de Agepres.Daca Porr se va apuca de treaba si va finaliza proiectarea in 12 luni, asa cum prevede contractul, e posibil ca in primavara lui 2020 sa inceapa constructia efectiva a primului capat al autostrazii.O adevarata opera inginereascaTraseul ace ...citeste mai departe despre " A fost ales primul constructor al Autostrazii Sibiu Pitesti. Cand ar putea incepe lucrarile " pe Ziare.com