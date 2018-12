Pentru aceasta functie s-au inscris opt candidati, dar au participat la audieri sase. Audierile au loc marti, incepand cu ora 10:00, si au fost urmate de vot.Gradinescu a fost ales recent membru neexecutiv in Consiliul ASF si are o experienta de peste 25 de ani in domeniul bancar.Pentru functia lui Gradinescu se mai inscrisesera in cursa Vicentiu Constantinoiu (Responsabil Piete Reglementate in cadrul ASF, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare - Directia Supraveghere si Control, din cadrul Serviciului Control Entitati Reglementate), Mancas Catalin (director general adjunct si membru in Consiliul de Administratie al SSIF BRK Financial Group), Adrian Mitroi (conferentiar universitar, expert in economie comportamentala; membru in CA al Fondului de Garantare al Asiguratilor si a Santierului Naval 2 Mai Mangalia; membru in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica ; membru in Consiliul Stiintific al Institutului de Studii Financiare), Mircea Oancea (fost presedinte CSSPP si actual director general al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private - FGDSPP), Claudia Catalina Sava (directorul Directiei Supraveghere si Control pentru piata de capital in cadrul ASF), Andrei-Liviu Stamatian (prim-vicepresedinte al CEC Bank) si Ioan Gheorghe Tara (profesor universitar la Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii din Oradea).Alegerea lui Gradinescu vine dupa ce pe 15 noiembrie, deputatul PSD Marius Bota a demisionat din functie de vicepresedinte al ASF, responsabil pentru piata de capital.Demisia lui Bota a fost surprinzatoare, avand in vedere ca fusese in aceasta functie cu doar o zi inainte, odata cu ceilalti membrii ai Consiliului ASF.Citeste si Noua conducere ASF a fost confirmata de Parlament. Iata cine sunt noii sefi ai institutiei si ce salarii vor primi ...citeste mai departe despre " A fost ales vicepresedintele ASF responsabil cu piata de capital " pe Ziare.com