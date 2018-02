A fost sau n-a fost? Crestere economica, desigur

Situatia seamana cu cea dintr-un banc plin de intelepciune din anii '80, in care se intalneau doi cunoscuti: primul il intreaba pe celalalt: "Ce faci?" Si acela ii raspunde "Bine. Dar tu?". "Bine si eu", raspunde primul, iar al doilea conchide: "Asa ne trebuie, mamaliga mamii ei de viata!".De ce ne este rau daca este asa de bine?In primul rand, sa observam ca Guvernul ne anunta cu surle si trambite ca avem o crestere economica de 7%, ceea ce ne plaseaza pe primul loc in Uniunea Europeana si chiar inaintea Chinei, altadata campionul global al acestui indicator.Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca PIB -ul Romaniei a fost mai mare cu 7% in 2017 fata de 2016. Adica valoarea adaugata din economie este mai mare cu 7%.In anul 2016, PIB-ul Romaniei a fost de 762,34 miliarde de lei (169,8 miliarde de euro), a anuntat Institutul National de Statistica in decembrie 2017. In anul 2017, valoarea PIB-ului a depasit, probabil, valoarea de 850 miliarde de lei (185 miliardede euro), cu o crestere reala de 7%. La aceasta valoare se ajunge luand in considerare procentajul de crestere de 7%, dar si valoarea de aproximativ 4% a inflatiei.Citeste si:Am avut cea mai mare crestere economica din 9 ani, dar si cele mai mari scumpiri din 2013 incoace - date INSCresterea masiva a importurilor aproape a dublat deficitul de cont curent in 2017AFP: Romania nu are spitale, scoli, autostrazi, dar are cea mai mare crestere economica. Ce nu se vede la Guvern si se vede la piataIn acest moment este important sa nu uitam un lucru esential si anume acela ca PIB-ul se compune din trei mari surse: salarii, impozitele culese de stat si profiturile firmelor, la care se adauga si alte mici "ingrediente", precum dobanzi, amortizari sau rente.Veniturile bugetului general consolidat reprezinta aproape 257 miliarde de lei, adica peste 30% din PIB. In 2016, veniturile bugetare au fost numai 224 miliarde de lei, adica ele au crescut in 2017 cu peste 10% (valoarea deflatorului pentru 2017 este de 4%) (sursa: ZF.ro)Pe de alta parte, 34,6% din valoarea PIB este reprezentata de salarii (mai mult de o treime), iar salariul real a crescut cu peste 13%, in 2017 fata de 2016. Astfel, la un numar mediu de salariati de 6.430.000, salariul brut mediu a fost de 3.230 lei, iar cel net 2.355 lei (sursa: Comisia Nation ...citeste mai departe despre " A fost sau n-a fost? Crestere economica, desigur " pe Ziare.com