Abia modernizata, Centura de nord a Capitalei s-a transformat in lac. Autoritatile dau vina pe venirea primaverii

Motivul: in zona localitatii Rudeni, s-a inundat drumul modernizat si deschis circulatiei in urma cu doar jumatate de an de fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc. Autoritatile nu stiu de ce s-a intamplat asta si tind sa dea vina pe conditiile meteo...Revoltat de conditiile in care se circula, miercuri dimineata, in zona de nord-vest a centurii Capitalei, in dreptul localitatii Rudeni, un sofer a postat pe Internet o fotografie cu drumul inundat. Mesajul a fost preluat de Asociatia Pro Infrastructura , ai carei membri au cerut Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si celor care au proiectat si construit drumul sa explice cum de s-a ajuns in aceasta situatie."Intelegem ca de vina ar fi apa acumulata in urma ploilor de zilele trecute si a topirii zapezilor. Vrem sa stim de ce s-a ajuns in aceasta situatie. In mod normal, drumul trebuie sa aiba un sistem de drenaj prin care apa sa se scurga in niste bazine de decantare. Exista posibilitatea ca sistemul de drenaj sa nu fi fost curatat si sa se fi infudat. Sau e posibl ca bazinele sa fie incorect dimensionate. Poate ca e o problema de proiectare sau una de constructie. Meritam sa stim.Problema nu tine doar de faptul ca s-a circulat astazi greu pe respectiva portiune de drum. Riscul e reprezentat de faptul ca, atunci cand sistemul de drenaj nu are capacitatea de a evacua apa de pe sosea, chiar daca drumul nu se inunda, apare pericolul acvaplanarii. E un fenomen care poate duce la accidente grave", a precizat pentru Ziare.com directorul-executiv al Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea.Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, ne-a comunicat ca in urma discutiilor avute de reprezentantii institutiei cu proiectantii si constructorii drumului s-a ajuns la concluzia ca acesta e realizat corect. In acesta situatie, de vina pentru inundarea drumului ar fi, in principal, topirea repida a zapezilor. Deci, cumva, venirea brusca a primaverii, din cate am inteles."Proiectul nostru nu are nicio problema. Drumul a fost calibrat corect pentru preluarea apelor de pe carosabil. Functioneaza bine, ba are chiar capacitate supradimensionata. S-a tinut cont de cota maxima de precipitatii, la care s-a adaugat o rezerva. Numai ca in acest caz a a venit apa din camp in bazinele noas