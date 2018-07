Actionarii ALRO Slatina mai lasa la pret si prelungesc termenul pentru vanzarea combinatului

Actionarii au scos la vanzare 383,79 milioane de actiuni Alro Slatina, pe care spera acum sa obtina maximum 1,535 miliarde lei, comparativ cu 2,37 miliarde lei, cat estimau in prospectul initial, cand pretul maxim per actiune era de 6 lei.Actionarii vor sa le dea posibilitatea investitorilor de retail sa subscrie pana pe 19 iulie la un pret de 4 lei maximum per actiune."Subscrierile pentru actiunile oferite in cadrul Transei Investitorilor de Retail pot fi depuse intre 2 iulie 2018 si 19 iulie 2018 inclusiv, si anume in 14 (paisprezece) zile lucratoare (perioada de oferta) ", arata un amendament publicat joi la prospectul din 26 iunie, publicat pe site-ul ALRO.Investitorii de retail au dreptul la o reducere de 7% din pretul de oferta pentru subscrierile efectuate in mod valabil pe toata durata perioadei de oferta (respectiv, de la 2 iulie pana la 19 iulie, inclusiv).Investitorii de retail trebuie sa subscrie pentru actiunile oferite la pretul fix de 4 lei (respectiv, limita superioara a Intervalului de pret), arata documentul."Prin intermediul vanzarii actiunilor oferite in urma ofertei, actionarii vanzatori se asteapta sa obtina in mod cumulat aproximativ 1.535.164.560 lei (presupunand ca toate actiunile oferite vor fi vandute la pretul maxim din intervalul de pret si fara exercitarea optiunii de supraalocare) inainte de deducerea taxelor si cheltuielilor. Bazandu-se pe aceasta, dupa deducerea taxelor si cheltuielilor suportate in conexiune cu oferta, actionarii vanzatori se asteapta sa primeasca pana la 1.476,6 milioane lei. Bazandu-se pe acelasi lucru, totalul taxelor si cheltuielilor care se asteapta a fi platite de catre actionarii vanzatori in legatura cu oferta sunt de aproximativ 58,5 milioane lei", se mai arata in document.In prezent, se preconizeaza ca pretul de oferta pe actiune se va situa intre 3,5 lei si 4 lei.Potrivit celor mai recente date, Vimetco detine 84,18% din actiunile ALRO, iar cel mai mare actionar minoritar este Fondul Proprietatea, cu 10,21%.Alro a anuntat, in 18 iunie, ca Vimetco si Conef intentioneaza sa lanseze o oferta publica pentru vanzarea actiunilor companiei.Grupul are aproximativ 4.200 de angajati.Grupul, impreuna cu filialele sale, reprezinta unu ...citeste mai departe despre " Actionarii ALRO Slatina mai lasa la pret si prelungesc termenul pentru vanzarea combinatului " pe Ziare.com