Adina Valean: Trenurilor le revine un rol cheie, reprezinta un mod cu adevarat sustenabil de transport

Trenurile de noapte sunt din nou la moda in multe tari europene. Primul tren din Viena spre Bruxelles a plecat din capitala Austriei la mijlocul lunii ianuarie, dupa o intrerupere de 16 ani.Caile ferate austriece OBB intentioneaza sa lanseze si un nou tren de noapte, care sa circule intre Viena si Amsterdam incepand de la sfarsitul acestui an. Aceasta companie de stat nu e singura care si-a dat seama ca ingrijorarea europenilor in privinta schimbarilor climatice ofera noi oportunitati in domeniul transportului feroviar.In 2017, emisiile din sectorul transporturilor depaseau, in Uniunea Europeana, cu 28 la suta nivelul din 1990. Noul "Green Deal", pe care il discuta Comisia Europeana in prezent, are obiectivul de a schimba acest trend."Prin Green Deal, ne-am angajat ca sectorul transporturilor din Europa sa contribuie la eforturile noastre privind combaterea schimbarilor climatice. Toate mijloacele de transport sunt vizate, dar cred ca trenurilor le revine un rol cheie, din moment ce ele reprezinta un mod cu adevarat sustenabil de a transporta persoane si marfuri", a declarat Adina-Ioana Valean, comisar european pentru Transporturi, in dialog cu DW.Cel mai ridicat nivel de emisii din sectorul european al transporturilor provine din transportul rutier (73%), urmat de aviatie (13%) si transportul maritim (11%). Datorita nivelului ridicat de electrificare, transportul feroviar e mult mai ecologic - doar 1,6 %.Valean a explicat ca se asteapta "la un buget bun pentru transport". Comisarul european subliniaza ca exista diferente semnificative intre statele membre ale UE in ceea ce priveste infrastructura feroviara, adaugand ca regiunile mai putin dezvoltate ar trebui sprijinite prin fonduri europene si instrumentele existente, cum ar fi fondurile de coeziune si Connecting Europe Facility."Trebuie sa intelegem care sunt dificultatile din retea si de ce investitii va fi nevoie. Asadar, nu e inca momentul pentru target-uri. Intai ne trebuie o evaluare clara", a declarat comisarul european pentru Transporturi, adaugand ca al patrulea pachet legislativ al UE vizand transportul feroviar e implementat la ora actuala. Acesta liberalizeaza piata si incurajeaza competitia in domeniul transportului de persoane.