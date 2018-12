Adoptarea bugetului pe 2019 se amana. Nu exista avizele necesare din partea CSAT

Ministrul a tinut sa precizeze ca bugetul este gata si ca Romania se va incadra in deficitul asumat."Am facut toate calculele, ne incadram si in deficitul asumat, va fi mult sub 3%. Luam acele masuri de reducere a deficitului, bugetul este incheiat, avem si masuri ce vor fi aplicate incepand cu 1 ianuarie. 2019 trebuie sa fie orientat catre investitii", a declarat Eugen Teodorovici.Intrebat de ce proiectul bugetului pe 2019 nu este public, in conditiile in care este finalizat, ministrul de Finante a spus ca il va da publicitatii dupa ce primeste avizele CSAT."Bugetul nu se prezinta public pana nu vom avea aceasta discutie cu CSAT. Forma sa finala se prezinta public. Nu e public, pentru ca nu s-a discutat in CSAT. Stiti foarte bine ca si la cele doua rectificari, in ziua in care am mers la discutii, am si publicat proiectele", a explicat Teodorovici.Ministrul a subliniat ca daca bugetul pentru 2019 nu este adoptat pana la finalul acestui an, Finantele sunt pregatite pentru orice scenariu.Anterior, si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anuntase ca Legea bugetului pentru anul 2019 nu va depusa joi in Parlament, pentru ca exista un impas la CSAT."Bugetul urmeaza sa fie prezentat in cateva zile. Stiu acum ca este un impas la CSAT. Le tratam pe rand. Probleme, vad ca nu scapam de ele, apar in fiecare zi, dar datoria noastra este sa le rezolvam. (...) Am vazut-o aseara (marti - n.red.) pe doamna Dancila, am si vorbit cu dansa, dar nu am stat mult sa discutam, pentru ca eram ocupati de celalalt aspect.Fara indoiala, cand doamna premier va veni la Parlament, la ora 14:00, pentru a reprezenta prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul UE, vom avea ocazia sa stam de vorba mai mult", a afirmat Calin Popescu Tariceanu.Intrebat daca Legea bugetului pentru anul 2019 se va adopta pana la finalul acestui an, Tariceanu a raspuns: "Acesta este lucrul pe care ni-l dorim, dar trebuie sa vedem ce se intampla la nivelul CSAT-ului, daca se deblocheaza lucrurile acolo si asteptam cu nerabdare si Legea pensiilor si Ministerul de Finante sa ne prezinte forma finala".Presedintele Klaus Iohannis a suspendat, marti, sedinta CSAT, dupa ce discutiile s-au prelungit mai bine de 3 ore."Sedinta Consiliului Suprem de Aparar ...citeste mai departe despre " Adoptarea bugetului pe 2019 se amana. Nu exista avizele necesare din partea CSAT " pe Ziare.com