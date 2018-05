"Sunt voci care ataca Banca Nationala si sunt voci care ataca Banca Nationala pentru ca si-ar dori sa vina la conducerea Bancii Nationale. Si acest lucru se vede din textele pe care le publica. La urma urmei, nu vreau sa le dau atata importanta...Nu institutiile vor sa vina la conducerea Bancii Nationale, ci niste persoane care sunt prezente in spatiul public si sunt sustinute de cercuri media. Miza este forta si importanta acestei institutii in societatea romaneasca", a declarat Adrian Vasilescu la RFI Romania.Consilierul guvernatorului Bancii Nationale a mai declarat ca "BNR nu isi coordoneaza declaratiile cu Opozitia", asa cum a declarat recent liderul PSD, Liviu Dragnea."nu cred ca poate fi vorba despre o coordonare intre voci din Banca Nationala si voci ale Opozitiei sau chiar voci ale partidului de guvernamant. Nu exista asa ceva. Nu sunt texte politice, nu sunt texte cu influenta politca. Sunt analize economice, sunt analize de politica monetara, sunt analize de politica eonomica", a spus Adrian Vasilescu.In plus, "Banca Nationala a crescut rata dobanzii de politica monetara in contextul cresterii inflatiei", mai afirma Adrian Vasilescu, dupa ce Banca Centrala a decis luni o noua crestere a ratei dobanzii cheie.Citeste mai multe despre Vasilescu (BNR), la RFI: Sunt voci care ataca BNR si vor sa ajunga la conducerea BNR pe RFICiteste si:Isarescu explica decizia BNR de a majora dobanda cheie. Despre conflictul cu Guvernul: Nu ne-am luat de parDragnea, dupa discutia de 3 ore cu Isarescu: Inainte sa ia orice masuri, Guvernul va analiza cu BNR efectele ...citeste mai departe despre " Adrian Vasilescu: Sunt voci care ataca BNR si vor sa ajunga la conducerea Bancii Nationale " pe Ziare.com