Aeroportul Henri Coanda continua modernizarea cailor de rulare. Cat costa si de ce sunt necesare lucrarile

Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) anunta ca marti, pe 13 august, s-a semnat, in prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, contractul pentru reabilitarea caii de rulare Delta. Lucrarile - care includ proiectare si executie - vor dura 8 luni, vor fi realizare de Porr Construct si vor costa nu mai putin de 26.797.548 lei, potrivit CNAB.Caile de rulare sunt necesare pe aeroport pentru ca permit circulatia avioanelor la sol (intre pista de aterizare si parcare, spre exemplu) . Iar cu cat sunt caile de rulare in stare mai buna, cu atat circulatia pe aeroport va fi mai eficienta.In iulie, CNAB anunta ca a finalizat modernizarea pistei Golf. Si tot atunci informa ca urmeaza sa modernizeze "doua dintre intersectiile celor mai circulate cai de rulare, repectiv Charlie-Golf-November-Bravo si Papa-Whiskey-Oscar".De asemenea, CNAB anunta atunci ca - dupa finalizarea lucrarilor la Pista 1 - va incepe reabilitarea, in etape, a Pistei 2 a aeroportului Henri Coanda.Scopul tuturor acestor lucrari - dupa cum a declarat anterior purtatorul de cuvant al CNAB, Valetin Iordache - este optimizarea conditiilor oferite de aeroport si cresterea numarului de aterizari/decolari care se pot efectua intr-o ora de la 39 la peste 50.