Aeroportul International Brasov-Ghimbav ar urma sa prinda contur anul acesta, cu lucrari de 34 de milioane de lei

Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a semnat, vineri, contractul pentru "Aeroportul International Brasov - Ghimbav Etapa a III-a, Proiectare si executie lucrari de constructii si instalatii pentru 9 obiecte", in urma adjudecarii licitatiei de catre o firma din Sibiu. Aceasta are la dispozitie trei luni pentru proiectare si opt luni pentru executia obiectivelor."Ne propunem sa realizam constructiile adiacente Aeroportului International Brasov - Ghimbav. Ne bucuram ca am depasit cu bine aceasta etapa de achizitii si ca avem contractul de lucrari semnat. Speram ca in luna mai constructorul va incepe lucrarile, ca nu vor aparea niciun fel de probleme si termenele contractuale vor fi respectate, astfel ca pana la sfarsitul anului aeroportul sa prinda contur.In paralel vom realiza procedurile de achizitie a lucrarilor pentru terminalul de pasageri, vom incheia protocolul cu ROMATSA, vom clarifica modalitatea de asigurare a controlului de trafic si vom face demersurile necesare pentru certificarea Aeroportului", a spus presedintele CJ Brasov, Adrian-Ioan Vestea.Dupa elaborarea proiectului tehnic, pe amplasamentul de la Ghimbav vor fi proiectate si construite cladirea energetica, remiza PSI, posturile de control acces, gospodaria de apa, parcarea auto si drumul de acces intre terminal si DJ 103C, drumurile tehnologice interioare, imprejmuirile si portile, retelele interioare, precum si platforma antisuflu.Lucrarile pentru care s-a semnat contractul de vineri reprezinta doar o parte din cele care sunt necesare pentru Aeroport ai care ar urma sa coste aproximativ 57 de milioane de euro.