AFP: Romania nu are spitale, scoli, autostrazi, dar are cea mai mare crestere economica. Ce nu se vede la Guvern si se vede la piata

Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca pentru zile dificile, scriu acestia, amintind ca ne lipsesc echipamente medicale, infrastructura in educatie si multi kilometri de autostrada.Cresterea economica nu este intotdeauna sinonimul dezvoltarii. Economica romaneasca a progresat, "fara ca macar un singur kilometru de autostrada sa fi fost construit", explica Cristian Paun, profesor de economie internationala, la Bucuresti.Agentia France Presse dedica un amplu material economiei de la Bucuresti, preluat de cotidianul francez La Croix, in care pune in balanta cresterea economica anuntata, miercuri, de INS , si majorarea preturilor, intr-o tara unde nivelul de trai este pe penultimul loc din Uniunea Europeana, putin peste cel al bulgarilor.Cu o crestere economica de 7% in 2017, conform unei prime estimari publicate miercuri, Romania are garantia ca se va afla printre campionii UE. Departe de a ne felicita, institutiile internatioanle si-au inmultit insa avertismentele."Principalul motor al cresterii a fost consumul, stimulat de scaderile de taxe si majorarile salariale. Investitiile publice sunt in scadere pentru al doilea an consecutiv", a subliniat Comisia Europeana.Or, nevoile acestei tari de 20 de milioane de locuitori sunt enorme, in materie de dotari medicale, de educatie si de transporturi. AFP trece in revista, detaliat, infrastructura din tara noastra, iar rezultatul nu este optimist.Viteza de pe caile ferate, mai mica decat in 1990Romania abia numara 550 de kilometri de autostrada, iar reteaua feroviara se degradeaza, trenurile circuland cu 44 de kilometri pe ora, in medie, in vreme ce in 1990 viteza medie era de 78 de kilometri pe ora. "Niciun ban nu a fost dat in 2017 pentru a cumpara material rulant, in vreme ce caile ferate nu au fost modernizate decat pe distante scurte", spune Viorel Istrate, responsabil al unui sindicat feroviar. "Situatia va fi si mai dramatica in 2018, bugetele au fost taiate si mai mult", deplange acesta.Prim-ministrul social-democrat Viorica Dancila, in functie din luna ianuarie, a promis construirea altor 350 de kilimetri de autostrada, pana in 2020.AFP i-a intrebat insa si pe oameni, pe sotii Doina si Matei, amatori de excursii montane ...citeste mai departe despre " AFP: Romania nu are spitale, scoli, autostrazi, dar are cea mai mare crestere economica. Ce nu se vede la Guvern si se vede la piata " pe Ziare.com