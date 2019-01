Agentia de rating Fitch revizuieste in scadere indicatorii BCR si BRD: "Taxa pe lacomie" va avea un impact foarte grav

Potrivit unui comunicat de presa emis de Fitch, aceasta revizuire negativa este cauzata de "riscul unor interventii guvernamentale si mai pronuntate in sectorul bancar (...) ceea ce ar afecta in mod negativ capacitatea bancilor de a-si indeplini obligatiile".Agentia de rating mentioneaza clar legile adoptate recent, cu impact negativ asupra bancilor."Dintre acestea, cel mai grav impact l-ar putea avea taxa speciala pe activele bancilor", se arata in comunicatul Fitch, facandu-se referire la ceea ce Guvernul Dancila si PSD au numit "taxa pe lacomia bancilor".In plus, agentia de rating Fitch anunta ca - in cazul BCR si al Bancii Transilvania (BT) - a stabilit si alti indici (Viability Ratings (VRs) la nivelul 'bb+' si UCBRO la nivelul 'bb') tot tinand seama de faptul ca, pe viitor, profiturile bancilor ar putea scadea pe fondul taxei pe lacomie."Oricum, pe termen lung, castigurile mai mici si capacitatea interna mai scazuta de a genera capital ar putea scadea capacitatea bancilor de a absorbi costurile de creditare in crestere si ar putea limita capacitatea de dezvoltare. Ratingul de viabilitate ar putea scadea daca se va mentine pe termen nelimitat o taxa mare, punitiva (pe lacomie - n.red.) si daca bancile nu vor putea diminua semnificativ efectul ei, prin strategii de business", se mai arata in comunicatul de presa remis de Fitch.Reamitim ca Agentia Fitch, cu sedii la New York si Londra, a fost infiintata in 1913 si este una dintre cele mai mari din lume, alaturi de Moody's si Standard & Poor's.PNL: Joaca s-a terminat, aborgati ordonanta!Imediat dupa anuntul facut de Fitch, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a luat pozitie, apreciind ca: "joaca s-a terminat, iar viitorul nu suna deloc bine"."Breaking News pentru sectorul bancar din Romania si pentru intreaga economie. (...) Joaca s-a terminat. Viitorul nu 'suna bine' deloc. Deciziille economice luate in mod iresponsabil de Guvernul PSD - ALDE trebuie anulate imediat. Abrogarea Ordonantei 114/2018 devine in acest context o necesitate absoluta.Facem apel la responsabilitate si calm pentru a nu accentua situatia grava in care ne aflam! Investitorii si pietele financiare trebuie s ...citeste mai departe despre " Agentia de rating Fitch revizuieste in scadere indicatorii BCR si BRD: "Taxa pe lacomie" va avea un impact foarte grav " pe Ziare.com