Airbus va construi o fabrica de elicoptere in Ungaria

Doua orase din estul tarii concureaza pentru aceasta investitie, o decizie urmand sa fie luata saptamana viitoare, dupa ce Guvernul va acorda subventii companiei Airbus, transmite site-ul emerging-europe.com."Ungaria a castigat aceasta investitie in pofida concurentei regionale puternice. Airbus, lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta si de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, si-a exprimat astfel increderea in expertiza si sarguinta ungurilor", a afirmat ministrul Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto.Luni, Airbus a informat ca Ministerul ungar al Apararii a comandat 16 elicoptere multirol H225M echipate cu sistemul HForce de management al armamentului, comanda incluzand si un program amplu de training si suport pentru a asigura nivelul cel mai ridicat de disponibilitate operationala a aparatelor.In prezent, sunt operationale 88 de elicoptere H225M la nivel global. Acestea au depasit recent 100.000 de ore de zbor de la momentul primei livrari catre Fortele Aeriene ale Frantei, in 2006.Cu acest contract, Ungaria devine cea de-a 9-a tara din lume care alege H225M. Membru al familiei de elicoptere multirol Super Puma, acest aparat este in prezent operational in Franta, Brazilia, Mexic, Malayezia, Indonezia si Thailanda si a fost recent comandat de Kuweit si Singapore.Anul trecut, Airbus a raportat vanzari de 67 de miliarde de euro si a avut aproximativ 129.000 de angajati pe plan global.Airbus este lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta si de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.Recent, Airbus Helicopters a inaugurat noua fabrica din Romania, o investitie de 52 de milioane de euro, unde va fi produs elicopterul cu doua motoare H215.Vezi si Airbus si IAR au semnat contractul definitiv pentru elicopterul multirol H215M ...citeste mai departe despre " Airbus va construi o fabrica de elicoptere in Ungaria " pe Ziare.com