Alarma care nu trezeste pe nimeni: Avem cele mai mici venituri ca pondere in PIB din UE

Potrivit datelor publicate de Eurostat, ne plasam la o distanta semnificativa in acest top ad-hoc de urmatoarele tari, Lituania (33,8%) si Bulgaria (36,1%).De altfel, daca am fi avut valori similare cu acestea ale intrarilor de bani la buget, nu am mai fi avut probleme cu indeplinirea criteriului de deficit bugetar de maxim trei procente din PIB.Dupa o serie de scaderi ale veniturilor demarata in 2015, de-abia in acest an ar trebui sa consemnam o oarecare revenire a acestui indicator (296,3 miliarde lei la un PIB prognozat la 945 miliarde lei, adica un procentaj de 31,3%, conform celei mai recente rectificari bugetare).In treacat fie spus, seria statistica din perioada 2007 - 2009 seamana la nivelul ponderii veniturilor in PIB cu cea din intervalul 2015 - 2017 si a condus la acelasi minim local situat de putin peste pragul critic de 30%. Valoare care arata un stat fara mijloace solide, care sa-i permita acoperirea angajamentelor luate in plan social si pentru investitii absolut necesare in infrastructura.Irlanda s-a situat sistematic undeva la 33% -34% din PIB pana in urma cu trei ani, cand relocarea unor multinationale in perspectiva Brexit-ului si raportarea rezultatelor obtinute de acestea intr-o economie relativ mica au amplificat artificial PIB-ul, reducand ponderea veniturilor publice in PIB.Majoritatea statelor europene se plaseaza cu acest indicator-cheie pentru finantele publice la cel putin 40% din PIB sau imediat sub aceasta valoare.La polul opus, Franta conduce in clasamentul celor cinci state occidentale dezvoltate care au trecut de 50% din PIB, tocmai pentru a putea avea de unde sa deruleze politicile sociale ample, bazate pe nivelul ridicat de dezvoltare economica.Anomalii si propagandaCat priveste valorile medii consemnate de bugetele publice la nivelul UE 28 au fost anul trecut de 44,9% din PIB la venituri si 44,8% din PIB la cheltuieli, cu un deficit de -0,9% din PIB.Noi am ratat ocazia de a pastra indeplinita o cerinta importanta de echilibru bugetar (deja celebrul MTO sau medium term objective in lb. engleza), atins in 2015 dupa o ajustare-model.Ajustare care s-a facut (nota bene!) prin cresterea incasarilor pana la cel mai inalt nivel din ultimii zece ani si limitarea cresterilor de cheltuieli la posibilitatile d ...citeste mai departe despre " Alarma care nu trezeste pe nimeni: Avem cele mai mici venituri ca pondere in PIB din UE " pe Ziare.com